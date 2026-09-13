Un volo sopra uno dei paesaggi montani più spettacolari del Brasile si è trasformato in pochi istanti in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Un pilota di parapendio a motore ha improvvisamente perso quota mentre sorvolava la Serra do Corvo Branco, nello Stato di Santa Catarina, finendo per essere spinto verso la ripida parete rocciosa. L’uomo è riuscito a evitare l’impatto diretto con la roccia, ma è precipitato nella vegetazione ed è rimasto sospeso sul versante sopra la strada. Proprio gli alberi hanno impedito a lui e alla sua attrezzatura di cadere ulteriormente.

Un parapendio a motore ha perso quota sulla Serra do Corvo Branco

L’incidente è avvenuto il 7 settembre 2026 sulla Serra do Corvo Branco, tra i comuni di Grão-Pará e Urubici, nel sud del Brasile. Il protagonista della vicenda è un uomo proveniente dalla vicina città di Tubarão, che stava volando insieme ad alcuni amici arrivati dalla zona di Braço do Norte.

Secondo le informazioni disponibili, per il pilota si trattava della prima esperienza di volo in paramotore sulla Serra do Corvo Branco. Il gruppo stava sorvolando il territorio montano quando qualcosa è andato storto durante la risalita lungo la Serra. Le immagini mostrano inizialmente il pilota in volo sopra la montagna. Poco dopo, però, il parapendio a motore comincia a perdere quota e si avvicina pericolosamente alle imponenti pareti rocciose.

Il pilota è rimasto appeso tra gli alberi

La perdita di quota porta il pilota sempre più vicino al versante. L’uomo riesce a evitare uno schianto diretto contro la parete rocciosa, ma finisce nella vegetazione che ricopre la montagna. È proprio in questo momento che gli alberi si rivelano decisivi. La vegetazione trattiene sia il pilota sia la sua attrezzatura, impedendo che continuino a precipitare lungo il ripido pendio in direzione della strada sottostante.

Il pilota rimane così sospeso sul fianco della montagna. Nonostante la posizione particolarmente delicata, secondo le ricostruzioni disponibili riesce successivamente a liberarsi da solo. Alcuni operai impegnati nei lavori di pavimentazione della strada montana gli hanno poi prestato assistenza.

Cosa ha provocato la perdita di quota

La causa precisa dell’incidente non risulta essere stata accertata ufficialmente. Le testimonianze raccolte dopo l’accaduto hanno indicato come possibile elemento le condizioni meteorologiche presenti sulla montagna. In particolare, sarebbero state segnalate variazioni di vento e differenze nelle condizioni atmosferiche tra le zone più basse e quelle più elevate della Serra do Corvo Branco. È stata ipotizzata anche una raffica di vento che potrebbe aver spinto improvvisamente il paramotore verso il pendio roccioso.

Il pilota ha riportato ferite lievi

Nonostante la dinamica impressionante, l’incidente ha avuto conseguenze limitate per l’uomo. Secondo quanto riportato, il pilota avrebbe infatti riportato soltanto ferite lievi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco Militari di Santa Catarina ha inoltre riferito di non essere stato chiamato per intervenire sul posto.

Una volta liberatosi dalla vegetazione e ricevuto aiuto dagli operai presenti nella zona, il pilota ha potuto ricongiungersi con gli amici con cui stava trascorrendo la giornata, e il lieto fine di questa avventura è quasi sorprendente considerando le immagini dell’incidente: l’uomo ha raggiunto gli amici per pranzo e ha continuato le attività ricreative programmate nella regione. Il parapendio, che era rimasto impigliato nella vegetazione sul versante roccioso, è stato recuperato ore dopo.

Video tratto da: KameraOne