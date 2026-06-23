Parapendista appeso ad una gru a 60 metri per 4 ore

Quattro ore a sessanta metri di altezza, appeso ad una gru per le funi e colpito ripetutamente da forti raffiche di vento, le stesse che gli hanno fatto perdere il controllo del paracadute: questa la disavventura corsa da un uomo di mezza età, appassionato di parapendio durante un volo sopra la città cinese di Nanchong.

Il Centro di Comando dei Vigili del Fuoco di Nanchong ha ricevuto la chiamata di emergenza alle 18:17, dopo che un passante ha avvistato il parapendista in difficoltà e ha dato l’allarme. I vigili del fuoco sono giunti sul posto e le squadre di soccorso hanno trovato il paracadute completamente impigliato nella gru, lasciando il parapendista sospeso a mezz’aria e a rischio di caduta.

Le autorità hanno dichiarato che la gru era alta più di 60 metri e che le condizioni del sito impedivano l’utilizzo di metodi di soccorso convenzionali, poiché l’area era ingombra di materiali edili, profonde fosse di fondazione e recinzioni perimetrali, rendendo impossibile per i vigili del fuoco dispiegare cuscini di sicurezza gonfiabili.

I comandanti dei vigili del fuoco hanno lavorato a fianco dei responsabili del cantiere e dell’operatore della gru prima di decidere di utilizzare una piattaforma aerea con scala di 72 metri per raggiungere il parapendista bloccato. Con il calare dell’oscurità, sono state portate ulteriori attrezzature di illuminazione per consentire al salvataggio di proseguire in sicurezza.

Dopo oltre 10 minuti di attento posizionamento della piattaforma in quota, i vigili del fuoco hanno raggiunto il pilota, rimasto bloccato in aria per quasi quattro ore, e lo hanno assicurato con ulteriori corde di sicurezza e dispositivi di protezione.

I soccorritori hanno quindi tagliato le funi del paracadute aggrovigliate prima di calarlo a terra in sicurezza intorno alle 22:00. Sebbene sia uscito illeso dall’incidente, i medici hanno notato che l’iomo soffriva di lieve disidratazione e spossatezza, causa le tante ore passate in aria sotto sfezanti raffiche di vento.

Video tratto da: IPA / KameraOne