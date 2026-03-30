Parcheggia l'auto e va a pescare: all'improvviso il disastro

Cosa c’è di più bello di passare una giornata serena con gli amici a pescare al lago? Beh, ad esempio, cercare di non dover ripescare la propria auto finita in quello stesso lago.

E’ quanto successo ad un uomo di Jiangsu, in Cina, ch mentre pescava ha visto la sua automobile scivolare lentamente ma inesorabilmente everso le acque, senza riuscire a fermarla nonostante il disperato intervento di salvataggio in extremis.

Con ogni probabilità l’iuomo o non aveva adeguatamente spento la macchina o non aveva messo il freno a mano. Peraltro, come fatto notare dalle autorità, non è la prima volta che accadono episodi del genere sulle rive di quello stesso lago.

Video tratto da: IPA / KameraOne