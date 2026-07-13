Una manovra di parcheggio che richiede precisione, pazienza e sangue freddo. È quella diventata virale sui social dopo che le telecamere di sicurezza di un negozio nelle Filippine hanno ripreso una donna mentre riusciva a far entrare il proprio SUV all’interno dell’attività commerciale di famiglia, passando attraverso un ingresso strettissimo e senza urtare scaffali, frigoriferi o altri arredi.

Protagonista della vicenda è Monette Cabacungan, che il 27 giugno 2026 ha dimostrato notevoli capacità al volante del suo Mitsubishi Montero Sport. Il filmato mostra la conducente impegnata in una lunga e accurata manovra in retromarcia in un locale situato nella provincia di Ilocos Norte.

Una retromarcia al millimetro

Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso mostrano il SUV avanzare lentamente all’indietro verso l’ingresso del negozio. L’operazione appare particolarmente complessa. Da un lato dell’accesso sono posizionati frigoriferi e vetrine refrigerate per le bevande, mentre sull’altro sono sistemati espositori e scaffali con prodotti alimentari e articoli di uso quotidiano. Lo spazio disponibile è ridotto al minimo e lascia pochissimo margine di errore.

Per tutta la durata della manovra, due collaboratori seguono da vicino il veicolo. Posizionati ai lati dell’auto, indicano continuamente alla conducente la distanza dagli ostacoli, segnalando quando correggere la traiettoria o fermarsi per verificare gli ingombri.

Monette procede con estrema cautela, effettuando diverse soste e piccoli aggiustamenti dello sterzo. Centimetro dopo centimetro, il fuoristrada riesce a superare gli espositori senza mai toccarli, fino a trovare posto all’interno del locale.

Perché parcheggiare dentro un negozio?

A prima vista la scelta può sembrare insolita, ma dietro questa particolare abitudine c’è una ragione molto pratica. La stessa Monette ha spiegato che la sua famiglia gestisce diverse attività all’interno della proprietà: oltre al minimarket, sono presenti una stazione per il rifornimento d’acqua potabile, una pizzeria, alcuni uffici e una struttura ricettiva per gli ospiti.

Nonostante le numerose attività, l’area esterna non dispone di posti auto sufficienti. Per questo motivo la famiglia ha deciso di utilizzare parte del negozio come riparo per i propri veicoli durante le ore di chiusura o quando gli spazi commerciali lo consentono. Secondo la donna, questa soluzione è preferibile rispetto al lasciare le automobili parcheggiate lungo la strada.

Monette ha raccontato di preferire una manovra lunga e impegnativa piuttosto che lasciare il SUV o il pick-up Toyota Hilux della famiglia in doppia fila. Parcheggiare all’esterno significherebbe infatti ostacolare il traffico e creare disagi agli automobilisti che percorrono la strada davanti all’abitazione. Per questo motivo ha sviluppato una notevole dimestichezza con queste manovre particolarmente delicate, diventate ormai parte della routine quotidiana della famiglia.

Il video conquista i social

Le immagini della retromarcia hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online, colpiti soprattutto dalla precisione della conducente e dalla perfetta collaborazione tra chi era al volante e i due assistenti che la guidavano dall’esterno.

Molti commenti hanno sottolineato come il successo della manovra sia stato possibile grazie alla calma mantenuta durante tutte le fasi del parcheggio. Altri hanno invece evidenziato la fiducia reciproca tra la conducente e i collaboratori, elemento fondamentale quando si affrontano spazi tanto ridotti.

Non sono mancati i paragoni con le prove di abilità richieste nei corsi di guida professionale, dove precisione, controllo del mezzo e capacità di valutare gli ingombri rappresentano competenze essenziali.