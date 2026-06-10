Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis III. La NASA ha annunciato l’equipaggio della nuova missione del programma lunare e, tra i quattro astronauti scelti, c’è anche l’italiano dell’Agenzia Spaziale Europea. Per Parmitano sarà il terzo volo nello spazio, ma l’impatto emotivo dell’annuncio è stato comunque fortissimo: subito dopo la comunicazione ufficiale, l’astronauta si è mostrato visibilmente commosso.

Parmitano ha raccontato di essere rimasto talmente incredulo da chiedere al proprio capo di ripetere la notizia. Per Luca è una nuova missione spaziale e il riconoscimento di una carriera costruita tra addestramento, disciplina, voli militari, missioni sulla ISS e anni di lavoro internazionale.

Chi volerà su Artemis III

L’equipaggio annunciato dalla NASA sarà formato da quattro astronauti. Il comandante sarà Randy Bresnik, veterano dell’agenzia spaziale americana. Luca Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico astronauta non statunitense della missione. Gli specialisti di missione saranno Frank Rubio e Andre Douglas.

La presenza di Parmitano ha un peso particolare anche per l’Europa: l’Italia torna infatti protagonista dentro uno dei programmi spaziali più ambiziosi degli ultimi decenni. Artemis non riguarda soltanto il ritorno dell’uomo verso la Luna, ma anche la costruzione di una nuova architettura di esplorazione, fatta di moduli, veicoli, sistemi di attracco, tute e tecnologie pensate per missioni sempre più complesse.

Per capire quanto il lavoro degli astronauti sia fatto di preparazione e gestione dell’ambiente spaziale, vale la pena sapere perché gli astronauti in orbita sono senza peso, una delle condizioni più riconoscibili della vita fuori dalla Terra.

Artemis III, cosa prevede davvero la missione

Il nome Artemis III richiama subito la Luna, ma il profilo della missione va letto con attenzione: dopo la revisione del programma Artemis, la missione prevista nella seconda metà del 2027 non sarà diretta al suolo lunare: servirà invece a testare in orbita terrestre tecnologie fondamentali per le future operazioni lunari.

L’obiettivo sarà provare manovre di rendezvous e attracco tra la capsula Orion, su cui voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per l’allunaggio. In sostanza, Artemis III sarà una missione-ponte: non il momento della passeggiata sulla superficie, ma una tappa necessaria per rendere più sicuro e realistico il ritorno umano sulla Luna.

Questa distinzione è importante perché racconta come funziona l’esplorazione spaziale: ogni grande traguardo è preceduto da test, verifiche e passaggi intermedi. Prima di scendere sulla Luna bisogna assicurarsi che i sistemi comunichino tra loro, che gli attracchi funzionino, che i software rispondano correttamente e che le procedure siano gestibili anche con un equipaggio a bordo.

Il ruolo dell’Italia e dell’Europa

Parmitano ha ringraziato l’Italia, l’ESA e la NASA, usando un’immagine molto efficace: il suo Paese come “base di lancio”, l’Agenzia Spaziale Europea come struttura che gli ha permesso di crescere e la NASA come razzo verso questa nuova missione. Parole che spiegano bene il senso della collaborazione internazionale dietro Artemis.

L’Europa partecipa al programma anche attraverso il modulo di servizio della capsula Orion, realizzato con un contributo decisivo dell’ESA. L’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e la propria filiera industriale, è coinvolta in più elementi del programma, compresi moduli e tecnologie per l’esplorazione lunare.

Anche piccoli episodi legati alla vita nello spazio mostrano quanto ogni dettaglio richieda controllo e competenza: il caso della cassetta degli attrezzi persa da due astronaute NASA durante una passeggiata spaziale è un episodio curioso ma utile a ricordare che in orbita nulla è banale.

Per Luca Parmitano, Artemis III rappresenta un nuovo capitolo dopo due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta siciliano è stato il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale e il primo italiano, oltre che il terzo europeo, a comandare la ISS. Ora entra nel programma che dovrà preparare il ritorno stabile dell’uomo verso la Luna.