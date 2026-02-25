In un regime dietetico bilanciato, le uova sono un alimento completo e versatile, utile per soddisfare i nostri fabbisogni nutrizionali. Di fatti, sono fonte di proteine, grassi, vitamine e sali minerali importanti per la salute, apportando energia e nutrienti al nostro organismo.

Se non abbiamo problemi a livello di colesterolo, o non dobbiamo limitare i lipidi dietro consiglio del medico, il consumo di un paio di uova intere a settimana è ammesso. Ma c’è chi si domanda se non sia meglio dividere l’uovo e mangiare solo albume o tuorlo.

Qui bisogna fare qualche considerazione, evitando il sentito dire e tirando invece in ballo la scienza. Da tempo, complici le diete di VIP e sportivi, che spesso condividono le proprie abitudini alimentari sui canali social, il bianco d’uovo è diventato un trend in ascesa.

Il perché risiede nella sua composizione, in quanto l’albume contiene pochissime calorie e grassi, mentre abbonda in proteine e acqua. Ma basta questo a renderlo salutare o, addirittura, migliore rispetto al tuorlo?

Cosa fa più bene, il tuorlo o l’albume

La domanda se sia nato prima l’uovo o la gallina è ormai passata di moda: oggi il mondo si chiede se sia meglio consumare tuorlo o albume e cosa sia più salutare tra i due. La risposta non è universale, in quanto tutto dipende da quali bisogni (e fabbisogni) vanno soddisfatti.

Ma diamo uno sguardo ai valori nutrizionali per capire di cosa stiamo parlando. 100gr di albume crudo hanno un peso calorico di circa 50Kcal, con 11gr circa di proteine, 0,2gr di grassi e carboidrati quasi assenti. A livello di minerali, è fonte di sodio e potassio.

Per la stessa quantità di tuorlo, i valori sono: 350Kcal, con 30gr circa di grassi, 15gr di proteine e oltre 1100 grammi di colesterolo. Ma all’interno troviamo anche vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamine D, E, K, minerali quali fosforo, ferro, zinco, calcio e selenio.

Se dovessimo fare due conti, il tuorlo vince per qualità e quantità di nutrienti, mentre l’albume per leggerezza. Chi vuole assumere proteine senza eccedere con lipidi e colesterolo, ha questa ottima opzione, che però fornisce poco altro a livello biologico.

Quali sono i valori nutrizionali di un uovo intero

Nel paragrafo sopra abbiamo visto i valori nutrizionali per 100gr di albume e tuorlo, ma è importante anche vedere quelli di un uovo intero. Le uova di gallina hanno di solito un peso di 50-55 grammi e apportano circa 70Kcal, con 7gr di proteine e 5gr di grassi.

Il colesterolo è 200mg circa per unità, in più dobbiamo aggiungere una discreta quantità di micronutrienti, inclusa la colina, una vitamina che supporta le funzioni epatiche e neurologiche. Da non dimenticare anche acido folico e vitamina B12.

Le quantità unitarie, rispetto ai canonici valori su un etto di prodotto, sono più realistiche e anche equilibrate. Di fatti, è facile che si consumi un uovo una tantum, piuttosto che 100gr di tuorli o albumi in un’unica porzione, il che ci fa osservare i numeri con più consapevolezza.

Se volessimo riassumere: chi segue una dieta proteica e povera di grassi e calorie, troverà negli albumi un ottimo alleato. Ma negli altri casi, ben trovate uova al tegamino, sode, in camicia, alla coque, dove non si aggiungono troppi ingredienti e dove tuorli e albumi lavorano in sinergia per garantirci un pasto che nutre senza lasciare carenze.