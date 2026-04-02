Milano, 2 apr. (askanews) – E’ stato lanciato dal Kennedy Space Center in Florida alle 00:35 italiane, il razzo Space Launch System (Sls) che dà il via alla missione spaziale Artemis II, segnando il primo volo con equipaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secolo.

La missione Artemis II porterà gli astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen in un viaggio di circa 10 giorni intorno alla Luna con la navetta Orion. L’allunaggio vero e proprio è previsto nel 2028.