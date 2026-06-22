Passaparola è stato uno storico quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti nei primi anni Duemila. Il programma ha lanciato la carriera di diverse “letterine” le ragazze che divennero note per i loro stacchetti e interventi durante il game show. Tra queste c’erano le oggi famosissime Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Mediaset, sulla scia dell’operazione nostalgia, che starebbe dando ottimi risultati alla rete dopo il successo della nuova Ruota della Fortuna, starebbe pensando di riportare in televisione anche Passaparola. Ci sarebbero però delle questioni legali da risolvere. Ma intanto, cosa fanno oggi le “letterine” dell’originale quiz anni ‘2000?

Chi erano le letterine di Passaparola

Passaparola in Italia è andato in onda dal 1999 al 2008. Il cast era composto anche dalle “letterine”, un gruppo di ragazze che aveva il compito di allietare le varie parti del programma, dalla presentazione dei giochi agli stacchetti ballati.

Molte di loro hanno poi proseguito le loro carriere nel mondo dello spettacolo. Tra le più famose ci sono ovviamente Silvia Toffanin e Ilary Blasi, ancora oggi volti principali di Canale 5.

Altri nomi di rilievo sono Caterina Murino, Alessia Fabiani, Alessia Ventura, Francesca Lodo e Michela Coppa. Un ruolo di primo piano l’ha avuto anche Alessia Mancini che dalla prima fino all’edizione 2000-2001 ha affiancato Gerry Scotti alla conduzione dello show.

Cosa fanno oggi le letterine

All’epoca giovanissime e agli esordi, molte letterine hanno costruito una carriera che le ha portate a ricoprire ruoli di primo piano nel mondo dello spettacolo. Alcune invece si sono allontanate dalla Tv.

Silvia Toffanin è la moglie di Piersilvio Berlusconi e apprezzatissima conduttrice ormai storica di Verissimo. È stata letterina per due stagioni nel 2001 e 2002.

Anche Ilary Blasi ha fatto parte delle letterine nelle prime stagioni, dal 2001 al 2003. Proprio qui ha conosciuto Silvia Toffanin, della quale è diventata grande amica. È poi passata alla conduzione di diversi programmi televisivi diventando un volto storico delle principali trasmissioni Mediaset come Le Iene, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Dopo un’assenza da Canale 5 per un paio d’anni, Ilary Blasi nel 2026 è tornata a condurre Grande Fratello Vip. È stata sposata circa 20 anni col calciatore Francesco Totti e oggi è legata a un imprenditore tedesco.

Caterina Murino è stata letterina nella prima edizione di Passaparola per poi diventare attrice sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha all’attivo più di 30 film per cinema e progetti tv: Don Matteo, Il ritorno di Ulisse, L’isola di Pietro, Natale senza Babbo. Oltre al teatro. Vive a Parigi da 25 anni e da nove è legata all’avvocato francese Edouard Rigaud, è un’attrice affermata anche a livello internazionale.

Michela Coppa è stata letterina dal 2003 al 2006 e ha affiancato Gerry Scotti anche a La Corrida. Dopo altre esperienze televisive (Melaverde, Ricette all’italiana), dal 2019 ha abbandonato il piccolo schermo. Ha fondato un brand dedicato alla nutrizione e insegna yoga.

Alessia Fabiani, dopo Passaparola, si è seduta sul trono di Uomini e Donne. Ha fatto calendari sexy, il programma tv Lucignolo e alcuni reality show. Alla televisione ha affiancato la carriera a teatro.

Alessia Mancini ha preso parte anche al quiz tv La ruota della fortuna, condotto da Mike Bongiorno e La sai l’ultima?, Bande sonore, fino a quando nel 2002 è passata in Rai (Mezzogiorno in famiglia). Ha partecipato ad alcuni reality come La Talpa nel 2005 e l’Isola dei Famosi e, dal 2003, è sposata con Flavio Montrucchio, conduttore e attore tv torinese. Oggi l’impegno principale di Alessia è quello di Camper in viaggio, programma estivo in onda su Rai Uno.

Francesca Lodo, dopo Passaparola, ha partecipato al reality La Fattoria, è diventata testimonial di alcuni brand ed è tornata sul piccolo schermo nel 2021 grazie all’Isola dei Famosi. Oggi si occupa di un’accademia per influencer, fondata a Cagliari e dal nome ‘Da Zero a Influencer’.

Alessia Ventura negli ultimi anni è stata la conduttrice di Drive Up, programma tv dedicato al mondo dei motori e in onda su Italia Uno. Si occupa inoltre di campagne pubblicitarie e altri progetti spot come la conduzione dell’evento di premiazione del Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”.