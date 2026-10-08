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VIRALI 08 OTTOBRE 2026

Passeggero perde l'aereo e impazzisce: il video è virale

Redazione Virgilio Video

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Una scena da non credere: un passeggero in ritardo ha forzato il passaggio oltre il banco del gate di un aeroporto dopo che l’aereo aveva già lasciato il ponte di imbarco. L’uomo ha raggiunto l’estremità aperta del ponte di imbarco supplicando il pilota di tornare indietro, ovviamente senza alcuna possibilità di essere assecondato.

A questo punto è intervenuto un addetto alla sicurezza che ha cercato di allontanarlo, ma i due hanno iniziato a lottare: fino a quando, grazie ai ‘rinforzi’, l’uomo è stato arrestato.

La compagnia aerea ha dichiarato che erano stati effettuati 3 annunci di imbarco e che il passeggero era stato persino chiamato per nome. Evidentemente in modo inutile.

Nel frattempo il video, pubblicato sui social, è diventato immediatamente virale.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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