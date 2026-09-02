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VIRALI 02 SETTEMBRE 2026

Passeggiata folle: cammina sulla pista dell'aeroporto mentre l'aereo gli sfreccia accanto

Redazione Virgilio Video

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Un posto non propriamente indicato per farsi una passeggiata: un uomo di 36 anni ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona ed è entrato con disinvoltura sul campo d’aviazione.

Come si vede nelle immagini, pochi secondi dopo, un aereo gli è sfrecciato accanto con un rombo assordante proprio alle sue spalle mentre lui continuava a camminare.

Rilevata la sua presenza, un addetto dell’aeroporto gli si è avvicinato, lo ha preso per un braccio e lo ha accompagnato fuori dall’area. La polizia ha confermato che nessun volo ha subito ritardi mentre l’incidente sarà segnalato alla procura

Video tratto da: IPA / KameraOne

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