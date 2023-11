È cambiata la password più usata dagli italiani. La classica 123456 è stata sostituita da una parola molto comune nel campo dell’informatica, cioè admin. A renderlo noto è un nuovo studio di NordPass. L’azienda da ben 5 anni mappa le abitudini mondiali sulle parole segrete che proteggono i nostri dati. Dall’analisi di quest’anno sono emerse alcune tendenze che rendono i nostri account particolarmente vulnerabili ad attacchi informatici.

L’elenco delle password più utilizzate al mondo e in Italia è stato redatto grazie alla collaborazione di ricercatori indipendenti specializzati in sicurezza digitale. Hanno passato al vaglio un database di oltre 6,6 TB ricavato da fonti di dominio pubblico, compresi gli elenchi che circolano sul dark web.

Quali sono le password più usate in Italia

Ecco la classifica delle password più utilizzate in Italia.

admin; 123456; password; Password; 12345678; 123456789; password99; qwerty; UNKNOWN; 12345.

Tutte le combinazioni di lettere e numeri presenti nella top ten del nostro Paese sono vulnerabili. Serve meno di un secondo ai software di hacking per decifrarle tutte, fatta eccezione per UKNOWN, che è la meno scontata: sono necessari circa 17 minuti per scoprirla.

Quali sono le password più usate nel mondo

Ecco la classifica delle password più utilizzate nel mondo, che non si discosta particolarmente da quella del nostro Paese..

123456; admin; 12345678; 123456789; 1234; 12345; 123; Aa123456; 1234567890; UKNOWN.

Anche in questo caso l’unica combinazione che richiede più di un secondo per essere decifrata è UKNOWN.

Le password meno sicure per lo streaming

Dallo studio di NordPass sulle password meno sicure è emerso che gli utenti meno attenti alla sicurezza sono quelli delle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Paramount+, NOW, RaiPlay, Mediaset Play Infinity, DAZN.

Rispetto a quanto avviene per altri servizi, siti o applicazioni, infatti, per i video on demand vengono scelte le credenziali peggiori. La password più usata nel mondo per lo streaming è 123456.

Qual è la password meno sicura in assoluto

La peggiore password al mondo è 123456, che nel corso degli anni ha conquistato la classifica mondiale delle password più utilizzate, e quindi più banali e facilmente decifrabili, ben 4 volte su 5. In passato ha detenuto il primato la parola password.

Gli esperti sottolineano che oggi anche le parole più banali sono rese sicure da sistemi di sicurezza come i codici OTP e la doppia autenticazione per sms o e-mail. Tuttavia una password debole può esporre gli utenti ad attacchi malware, una seria minaccia per i nostri dati e i nostri conti bancari.

Come scegliere una password sicura: le caratteristiche

Per proteggere al meglio i propri account, bisognerebbe seguire alcune regole d’oro.

Usare password complesse . La password ideale deve avere almeno 20 carattere, includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.

. La password ideale deve avere almeno 20 carattere, includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Non usare informazioni reperibili con facilità. Bisogna evitare di usare le date di nascita, soprannomi e nickname, i nomi di familiari o animali domestici.

con facilità. Bisogna evitare di usare le date di nascita, soprannomi e nickname, i nomi di familiari o animali domestici. Non usare mai la stessa password per più siti. Con un solo attacco informatico, infatti, tutti gli account sono esposti ad alti rischi.

per più siti. Con un solo attacco informatico, infatti, tutti gli account sono esposti ad alti rischi. Controllare le password. Fare periodicamente, almeno due volte all’anno, un controllo di sicurezza delle password, sostituendo quelle più deboli o riutilizzate.

delle password, sostituendo quelle più deboli o riutilizzate. Usare un generatore casuale e un gestore di password. Questi strumenti permettono di creare password univoche per ogni account e memorizzarle per averle sempre a disposizione.

Dalla ricerca di NordPass è emerso che le password sono ormai obsolete. Meglio passare a sistemi di gestione delle credenziali più complessi, come la passkey, che offrono un livello superiore di sicurezza e non richiedono l’inserimento manuale da parte dell’utente.