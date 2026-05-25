Paura ad alta quota sopra le Alpi Austriache: una parapendista ha rischiato di morire quando un aereo turistico ha squarciato il paracadute della donna, facendola precipitare a spirale verso il suolo.

Fortunatamente la donna è riuscita ad aprire il paracadute d’emergenza, atterrando in sicurezza e riportando solo leggere ferite.

Secondo gli inquirenti, l’aereo, un Cessna 172, stava volando dalla valle di Glemmtal verso Zell am See quando si è scontrato con il parapendio sopra la zona del rifugio Pinzgauer. L’elica avrebbe causato gravi danni alla vela del parapendio, costringendo la donna ad aprire il paracadute di riserva.

Dal canto uso, il Cessna è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Zell am See dopo l’incidente.

Video tratto da: IPA / KameraOne