Paura al safari: bufalo carica e 'incorna' la jeep

Un bufalo infuriato ha caricato a testa bassa una jeep durante un safari, ‘incornandola’ e danneggiandone la portiera.

Deon Wessels, una guida locale, stava conducendo un tour attraverso Sabi Sands quando il suo gruppo si è imbattuto in uno dei famosi “big 5” del continente.

Purtroppo per i turisti, il bufalo era stressato dopo essere sopravvissuto a un precedente attacco di un leone, e ha così deciso di galoppare verso Deon e i suoi ospiti. Il bufalo, pesante una tonnellata, ha rumorosamente concluso la sua carica contro la jeep, lasciando un’evidente ammaccatura sulla portiera del veicolo.

“Stavo guidando una coppia e, arrivati ​​a un angolo, abbiamo avvistato questo bufalo senza sapere che era lo stesso che era scappato dai leoni un’ora prima – ha raccontato Deon – Il linguaggio del corpo del bufalo è subito cambiato quando ci ha visto ed è stata una chiara avvisaglia che ci avrebbe attaccato”

“Una volta iniziata la carica, la mia preoccupazione principale era la sicurezza del mio navigatore seduto davanti al veicolo e dei miei ospiti seduti dietro di me – ha aggiunto la guida – Ho provato a fare retromarcia, ma non ho avuto modo di allontanarmi. Così ho dovuto inclinare la macchina in modo che colpisse il lato della mia portiera. Gli ospiti non sono rimasti feriti. È successo tutto così velocemente, ma per fortuna c’era solo un telaio della portiera danneggiato.”