Arrivano dall’aeroporto di Miami le impressionanti immagini di un colossale aereo McDonnell Douglas MD-11 mentre finisce fuori pista dell’aeroporto internazionale della città della Florida.

Secondo i funzionari aeroportuali, il velivolo, proveniente da Memphis, è uscito dal tracciato asfaltato intorno alle 20:40 e l’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea di tutte le piste dell’aeroporto, tranne una, causando disagi alle operazioni alla vigilia del Giorno del Ringraziamento. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso dei vigili del fuoco di Miami-Dade ma non si sono registrati feriti.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha reso noto che l’aereo di FedEx è atterrato in un’area distinta da quella in cui, a settembre, si è verificato il tragico incidente che ha coinvolto un velivolo di Amazon.

Sebbene i due episodi siano avvenuti su piste diverse, tre delle piste dell’aeroporto convergono verso l’estremità occidentale, portando il velivolo FedEx a trovarsi in prossimità del luogo del precedente incidente. Anche il cargo di Amazon era uscito dalla pista, attraversando una strada adiacente e colpendo un furgone che trasportava il personale addetto alle pulizie dell’aeroporto; nell’impatto avevano perso la vita cinque persone.

L’MD-11 è lo stesso modello di velivolo coinvolto, l’anno scorso in Kentucky, in un incidente mortale che ha visto protagonista un aereo cargo della UPS. In quell’occasione, un motore del velivolo si era staccato durante il decollo, causando la morte dei tre membri dell’equipaggio e di altre 12 persone.

Video tratto da: IPA / KameraOne