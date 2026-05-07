Momenti di puro terrore per un pescatore su kayak: mentre si trovava al largo della costa di Cape Coral, in Florida, l’uomo è stato attaccato da un enorme squalo toro.

Il predatore s’è prima avvicinato al kayak e poi s’è immerso, colpendolo da sotto e facendolo oscillare violentemente.

Fortunatamente per l’uomo, lo squalo ha poi deciso di allontanarsi. “Ho avuto davvero paura: posso confermare che si trattava di uno squalo toro lungo più di tre metri’, ha raccontato il pescatore.

Lo squalo toro è considerato uno dei più pericolosi per l’uomo, insieme allo squalo bianco e allo squalo tigre: preferisce cacciare in acque basse e non è raro che attacchi direttamente piccole imbarcazioni o kayak.

Video tratto da: IPA / KameraOne / Compass Media/@hollylaffy