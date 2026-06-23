Paura in autostrada: fulmine centra l'auto e la 'spegne'

Brivido sull’asfalto: durante un forte temporale, un fulmine ha colpito un’auto, letteralmente ‘spegnendola’.

Un fullmine che ‘spegne’

Il filmato registrato da una dashcam di un veicolo che seguiva mostra un’auto che viaggiava nella corsia di sinistra durante un forte temporale, quando un lampo accecante ha illuminato l’autostrada e un fulmine ha colpito l’auto. L’impatto ha illuminato l’auto mentre delle fiamme son sembrate divampare brevemente intorno alla vettura, che ha iniziato a rallentare, come se avesse improvvisamente perso potenza.

La polizia stradale di Zhuhai, vicino a dove passava l’autostrada, ha dichiarato che il conducente del veicolo coinvolto ha riferito di aver visto un lampo improvviso prima che l’auto si fermasse. Le autorità hanno confermato che l’auto ha subito danni ed è stata rimorchiata dall’autostrada ma all’interno del veicolo nessuno è rimasto ferito.

La gabbia di Farady e la regola ‘Doppio 30’

Gli esperti hanno spiegato che la carrozzeria metallica di un’auto può agire come una gabbia di Faraday, convogliando la corrente elettrica intorno all’esterno del veicolo e contribuendo a proteggere gli occupanti all’interno. Un fulmine può comunque danneggiare l’esterno e i sistemi elettronici di un veicolo, anche se i passeggeri rimangono illesi. In generale è buona norma per gli automobilisti di non uscire immediatamente dai propri veicoli in caso di fulmine, ma di attendere all’interno l’eventuale arrivo dei soccorsi.

In seguito alla diffusione del filmato, gli esperti meteorologici hanno sfruttato l’incidente per ricordare agli automobilisti la regola di sicurezza “Doppio 30” in caso di fulmini. La regola stabilisce che se trascorrono meno di 30 secondi tra la visione del fulmine e il suono del tuono, il temporale si trova entro 10 chilometri e le persone dovrebbero cercare immediatamente riparo. Gli esperti consigliano inoltre di attendere almeno 30 minuti dopo l’ultimo tuono prima di uscire di casa.

Video tratto da: IPA / KameraOne