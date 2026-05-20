Paura in piscina: suv sfonda vetrata e piomba in acqua tra i nuotatori

Momenti paura in una piscina quando un suv ha improvvisamente sfondato una parete di vetro, finendo in acque tra i nuotatori.

Il veicolo, guidato da una donna di circa 70 anni, si è ribaltato nell’impatto con l’acqua, finendo in piscina dove al momento si trovavano otto nuotatori. Immediatamente, altre persone si sono tuffate sott’acqua per soccorrere la conducente.

“Alcuni nuotatori hanno estratto la donna dal veicolo, che era affondato, e poi un istruttore le ha praticato la rianimazione cardiopolmonare“, ha raccontato un testimone.

Dopo l’incidente, i soccorritori hanno trasportato due persone in ospedale: la conducente, cosciente ma con dolori al petto, e una seconda donna di circa 50 anni che ha riportato ferite superficiali a causa dei vetri rotti.

Secondo quanto riferito dalla polizia, le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato che la conducente stava uscendo in retromarcia dal parcheggio quando ha urtato un altro veicolo, per poi sfondare la facciata in vetro dell’edificio e cadere in piscina.

Gli inquirenti stanno valutando se la causa dell’incidente sia stata un malore improvviso, un guasto meccanico o un errore accidentale nell’uso dei pedali.

Dal canto suo, la donna ha dichiarato di non ricordare nulla dell’avvenuto e, dopo i controlli di rito, ha dimostrato di possedere una patente di guida valida e non è risultata positiva a droghe o alcol.

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del Hanam Sports Centre, nella provincia sudcoreana di South Gyeongsang.

Video tratto da: IPA / KameraOne