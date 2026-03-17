Momenti di paura per una madre e per la figlia mentre giocavano sulla spiaggia vicino alla laguna Three Shells a Southend, nell’Essex: improvvisamente la bambina ha infatti cominciato a sprofondare nella sabbia e poco dopo è successo lo stesso alla mamma, che era accorsa per aiutarla.

Le due, terrorizzate, iniziano a chiedere aiuto fino a quando alcuni uomini del vicino parco divertimenti Adventure Island, insieme a un camionista, sono accorsi in loro soccorso, riuscendo con una corda a trascinarle fuori dalle ‘sabbie mobili’.

Video tratto da: IPA / KameraOne