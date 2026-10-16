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VIRALI 16 OTTOBRE 2026

Paura nel Mar Ligure: s'avvicina al bagnante, sembra uno squalo

Redazione Virgilio Video

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Una rilassante nuotata nel tiepido mare d’ottobre ha rischiato di trasformarsi in una brutta sorpresa: un uomo stava facendo il bagno nel Mar Ligure a Rapallo quando vicino a lui s’è avvicinato un grosso pesce.

L’uomo s’è accorto della presenza del pesce solo all’ultim momento, quando era a pochi metri da lui ed è balzato all’indietro pensando che, vista la stazza, si trattasse di uno squalo.

Fortunatamente per il bagnante, era invece ‘solo’ un grosso tonno che s’era stranamente avvicinato molto alla riva e che s’è spaventato almeno quanto l’uomo, tanto da allontanarsi immediatamente dalla spiaggia.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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