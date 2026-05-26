Belen Rodriguez sarebbe stata ricoverata in ospedale per un malore. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa della showgirl, dopo averla sentita gridare “aiuto”. L’episodio sarebbe accaduto la mattina del 25 maggio, la conduttrice sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione a Milano. Da un po’ di tempo Belen ha parlato di stare attraversando un momento difficile e di fragilità personali che l’hanno portata temporaneamente a essere meno presente in televisione.

Cosa è successo nell’appartamento di Belen Rodriguez a Milano?

Belen Rodriguez sarebbe stata soccorsa in casa, la mattina del 25 maggio, dopo l’allarme dei vicini al 112.

Secondo quanto riporta Quotidiano Nazionale, la showgirl sarebbe stata sentita gridare: “Aiuto, aiutatemi” mentre era all’interno della sua abitazione nel quartiere di Brera a Milano.

Sul posto sarebbero arrivati polizia, vigili del fuoco e ambulanza. La presentatrice, in quel momento sola nell’appartamento, si sarebbe barricata all’interno. Dopo una prolungata mediazione durata circa tre ore, e solo nel momento in cui i pompieri sarebbero stati sul punto di forzare la porta d’ingresso, la conduttrice avrebbe acconsentito ad aprire.

Sempre secondo QN, chi ha assistito alle operazioni avrebbe descritto Rodriguez in un evidente stato di alterazione psicofisica. Successivamente, il personale del 118 l’avrebbe trasportata in codice giallo al Policlinico per gli accertamenti e il necessario ricovero.

Per l’intervento sarebbe stata bloccata temporaneamente la circolazione nella via dello stabile. Trattandosi di una strada a senso unico, le forze dell’ordine hanno dovuto sbarrare l’accesso alle auto per garantire un corridoio d’emergenza ed evitare che il traffico cittadino potesse ostacolare il lavoro dei sanitari e dei vigili del fuoco.

Perché Belen Rodriguez è stata esclusa dall’Isola dei Famosi?

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, dietro al malore di Belen potrebbe esserci una delusione professionale. Sabato 23 maggio la showgirl avrebbe scoperto di essere stata ufficialmente esclusa dalla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 in partenza nelle prossime settimane.

Il mancato ingaggio al timone del reality avrebbe una dura reazione di Rodriguez sfociata in lacrime e voglia di mollare tutto. Presentare l’Isola dei Famosi avrebbe permesso a Belen di accreditarsi come conduttrice unica e centrale, dopo le esperienze alla guida di format come “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” su Real Time e Only Fun.

Il difficile momento professionale si sarebbe andato a scontrare con una situazione personale complessa.

Alcuni mesi fa Belen aveva infatti parlato di un periodo difficile. A novembre 2025, in alcune storie su Instagram, aveva spiegato di non aver “mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione”. “Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. Non è facile riuscire ad accettarsi – diceva nei video – con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”.

Anche a Che Tempo Che Fa, a inizio 2026, la showgirl aveva raccontato di aver “passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili”.