Paura per la star hollywodiana: voragine di nove metri davanti alla sua villa

Paura per la star hollywodiana Nicholas Cage: il vialetto d’accesso che portava alla sua villa di Malibu è infati improvvisamente ‘crollato’, creando una voragine di circa 9 metri per 9 metri.
Le autorità cittadine hanno attribuito i danni all’erosione costiera causata dalle alte maree e dal moto ondoso intenso associati all’uragano Marie, che si trovava nelle vicinanze. Fortunatamente, al momento del crollo non c’era nessuno all’interno dell’abitazione.
Le squadre di soccorso stanno continuando a lavorare per mettere in sicurezza la zona e soprattutto la casa di Cage, ovviamente minacciata dalla voragine in espansione, evacuando ove possibile le abitazioni limitrofe o limitando l’acceso alle squadre di soccorso e ai residenti in casi di particolare necessità.
Video tratto da: IPA / KameraOne