Un salvataggio incredibile che sembra quasi opera di Spiderman. Dei pittori che si stavano occupando della ritinteggiatura della facciata di un grattacielo sono rimasti sospesi su una piattaforma in verticale e sono stati salvati dai soccorritori che sono intervenuti calandosi con delle funi. Tanta la paura per i lavoratori, ma fortunatamente non ci sono state vittime o feriti.

Il salvataggio dei pittori sospesi nel vuoto

L’incidente è avvenuto nel quartiere di Ouro Preto, nella zona di Pampulha a Belo Horizonte in Brasile, il 7 maggio.

In un video diffuso sul web si vede la piattaforma di lavoro inclinata in verticale che resta sospesa a quello che sembra essere un singolo cavo, mentre alcune persone si muovono accanto ad essa appese a delle corde.

L’impalcatura sembra pericolosamente appoggiata alla facciata dell’edificio, all’interno ci sono i pittori che stavano lavorando per sistemare l’esterno del palazzo.

Dalle immagini sembra che una persona sia rimasta intrappolata all’interno della piattaforma, mentre diversi altri individui si vedono sospesi a delle corde a destra dell’impalcatura crollata.

Cosa è successo sul grattacielo in Brasile

Secondo le prime ricostruzioni, gli operai stavano dipingendo la facciata dell’edificio quando il cavo principale della piattaforma sospesa si è spezzato.

I tre operai sono rimasti sospesi all’esterno del sedicesimo piano del grattacielo e non sono precipitati solo grazie alle funi di sicurezza dell’attrezzatura alle quali erano agganciati.

L’edificio si trova in Rua Desembargador Paula Mota, nel quartiere di Ouro Preto a Belo Horizonte.

I vigili del fuoco del Minas Gerais hanno confermato in un comunicato che “sul luogo dell’incidente, tre uomini stavano eseguendo lavori di pittura all’esterno dell’edificio quando la fune dell’impalcatura si è spezzata”.

Fortunatamente i tre operai sono stati tratti in salvo, incolumi, grazie a un salvataggio incredibile dei vigili del fuoco. Le circostanze della rottura del cavo sono oggetto di indagine.

Secondo quanto riferito dai militari, al momento dell’incidente, i tre sono rimasti intrappolati nella fune dell’impalcatura, una specie di piattaforma sospesa utilizzata per lavori di manutenzione in quota.

In una dichiarazione, la CM Construtora, l’azienda responsabile dell’esecuzione dei lavori, ha affermato che si è trattato di un “incidente isolato“, che l’impalcatura è soggetta a regolare manutenzione e che tutti i dipendenti indossavano i dispositivi di protezione individuale.

Il precedente in Brasile

Sempre in Brasile si è verificato un incidente simile nel 2023 quando alcuni operai sono rimasti sospesi a 150 metri d’altezza su un grattacielo a San Paolo.

In quel caso però c’era stata una vittima e un’altra persona era stata ricoverata in ospedale per traumi da sospensione. L’impalcatura si trovava su una struttura che collegava due edifici di 33 piani, in costruzione a Chácara Santo Antônio, nella zona sud di San Paolo.

Oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi, era intervenuto anche un elicottero della polizia militare locale. La maggior parte degli operai era stata tratta in salvo da una gru a torre, utilizzando una cesta. L’incidente aveva coinvolto una squadra di nove lavoratori di cui otto sono stati salvati e sono potuti tornare dalla loro famiglie mentre un operaio ha perso la vita.