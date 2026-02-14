Da anni è un piccolo oggetto quasi indispensabile per tanti viaggiatori: sempre attaccato al parabrezza dell’auto, il dispositivo di telepedaggio ha cambiato il modo di attraversare i caselli. Ha ridotto le code, evitato la ricerca frenetica di monetine, reso più fluido ogni viaggio. Ora, però, quella scatolina di plastica potrebbe diventare superflua. C’è infatti una novità che riguarda i pedaggi autostradali e punta a trasformare lo smartphone in uno strumento di pagamento diretto. Niente più hardware dedicato, nessun apparato da installare o noleggiare: basterebbe il telefono che abbiamo già in tasca. L’idea è semplice nella teoria ma ambiziosa nella pratica: integrare il pagamento del pedaggio in un sistema completamente digitale, capace di dialogare con l’infrastruttura autostradale in tempo reale.

Come funzionerebbe il pagamento con lo smartphone

Alla base del progetto c’è un sistema software evoluto che sfrutta protocolli di comunicazione criptati e tecnologie di connessione avanzate. Lo smartphone, attraverso un’app dedicata, diventerebbe una sorta di transponder virtuale. In concreto, al momento del passaggio al casello, i sensori presenti sulla pista riconoscerebbero il segnale del telefono associato alla targa del veicolo. L’importo verrebbe addebitato automaticamente su un conto digitale collegato all’utente.

La tecnologia di riferimento è quella nota come V2X, acronimo di “vehicle-to-everything”: un ecosistema di comunicazione che consente al veicolo di interagire con infrastrutture, dispositivi e sistemi esterni. Il risultato? Nessuna consegna di dispositivi fisici, niente spedizioni, zero problemi di compatibilità tra operatori diversi e annullati i problemi legati al consumo di batteria e relativa manutenzione.

I vantaggi per automobilisti e motociclisti

Per chi viaggia in auto il beneficio è intuitivo: meno burocrazia, meno costi fissi legati al noleggio dell’apparato, meno pensieri. Per i motociclisti, l’impatto potrebbe essere ancora più grande: togliere i guanti, cercare il portafoglio, mantenere l’equilibrio con il mezzo fermo in coda. Anche il dispositivo di telepedaggio, basta pensare al diffusissimo Telepass, è spesso fissato in modo non sempre in maniera stabile ed è un elemento scomodo.

Con il pagamento via smartphone verrebbe eliminato l’ultimo oggetto fisico da montare sulla moto. Nessun supporto da acquistare e nessun timore che il segnale non venga rilevato correttamente. Il telefono diventerebbe l’unico strumento necessario, già ampiamente integrato nella quotidianità di chi guida.

Fine delle code ai caselli?

L’obiettivo è rendere il transito ancora più fluido. Se il sistema funzionasse in modo capillare e affidabile, le barriere potrebbero aprirsi automaticamente senza rallentamenti. La promessa è quella di un’esperienza di passaggio più lineare, con meno congestioni e meno tempi morti. Ma una trasformazione di questa portata richiede investimenti infrastrutturali, aggiornamenti tecnologici e una fase di transizione che non sarebbe immediata.

A che punto siamo in Europa

Al momento, non risultano sperimentazioni operative diffuse in Europa che abbiano già sostituito completamente i dispositivi fisici con lo smartphone per il pagamento dei pedaggi. Il dibattito è aperto e l’innovazione è allo studio, ma non esistono ancora evidenze concrete di un’implementazione su larga scala. È uno scenario tecnologicamente possibile, e coerente con la digitalizzazione di molti servizi pubblici e privati, ma ancora in fase di valutazione.

La direzione, però, appare chiara: dopo aver trasformato il telefono in carta di credito, navigatore, biglietto del treno e chiave digitale, il passo verso il pedaggio autostradale sembra quasi una naturale evoluzione. A pensarci bene, con mappe digitali, musica in streaming e pagamenti contactless i nostri mezzi di trasporto sono già immersi in un ecosistema connesso. Il pedaggio rappresenta uno degli ultimi passaggi ancora legati a un dispositivo dedicato.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, il viaggio diventerebbe ancora più snello. Nessun oggetto aggiuntivo, nessun canone fisso per l’apparato, meno gestione amministrativa. Resta da capire tempi e modalità di adozione, ma l’idea di attraversare un casello senza dispositivi extra e senza rallentamenti racconta bene la traiettoria della mobilità contemporanea: meno plastica, più software.