Se vuoi capire se sta per scoppiare una crisi internazionale, forse non devi guardare i satelliti militari ma… le consegne di pizza. Può sembrare una battuta, e invece da oltre quarant’anni negli Stati Uniti circola una teoria precisa: quando al Pentagono si intensificano gli ordini notturni nelle pizzerie vicine, qualcosa di grosso sta per accadere. È da qui che nasce il Pentagon Pizza Index, l’indicatore informale che in più occasioni avrebbe anticipato operazioni militari e escalation diplomatiche.

L’idea che gli ordini di pizza possano anticipare una guerra nasce negli Stati Uniti negli anni ’80, quando alcuni ristoratori vicino al Pentagono iniziarono a notare un’anomalia ricorrente: picchi improvvisi di consegne, spesso in tarda serata, poche ore prima di grandi operazioni militari. La prima correlazione citata dagli osservatori riguarda l’invasione di Grenada del 1983. Secondo diverse ricostruzioni, la sera precedente all’operazione gli ordini provenienti dall’area del Dipartimento della Difesa sarebbero raddoppiati. Il ragionamento è semplice: quando si preparano decisioni strategiche, riunioni notturne e task force operative restano in ufficio. E ordinano cibo. Negli anni successivi la teoria è stata richiamata in occasione di altri momenti di tensione internazionale, trasformandosi in quella che è stata definita “Pizza Index Theory”.

Cos’è il Pentagon Pizza Index (PizzINT)

Il Pentagon Pizza Index, noto anche come PizzINT è un indicatore alternativo basato su dati open source. In termini tecnici rientra nella categoria OSINT, acronimo di Open Source Intelligence, ovvero l’analisi di informazioni pubblicamente accessibili.

Il principio è questo: monitorare il traffico nelle pizzerie situate nei pressi del Pentagono attraverso strumenti come Google Maps, che mostra in tempo reale quanto è frequentato un locale rispetto alla media. A questi dati si aggiungono informazioni ricavate dai social media e da altre piattaforme digitali.

Un gruppo di sviluppatori aggrega questi numeri e li traduce in grafici disponibili sul sito pizzint.watch. Online esistono dashboard aggiornate quasi in tempo reale che mostrano l’andamento dell’attività in alcune pizzerie chiave dell’area di Arlington, Virginia. Niente intercettazioni o dati riservati: sono tutti flussi pubblici, elaborati e messi in relazione con eventi geopolitici.

Il caso più recente: i picchi prima dell’attacco in Iran

Il Pizza Index è tornato al centro dell’attenzione nelle ore precedenti all’offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Nei giorni che hanno preceduto l’operazione, alcuni profili su X specializzati nel monitoraggio dell’indice hanno segnalato un aumento marcato del traffico in pizzerie vicine al Pentagono.

Il 27 febbraio un post indicava un “picco estremo” nel primo pomeriggio. Il traffico registrato per una filiale di Domino’s pizza risultava superiore del 326% rispetto alla media abituale. Un’altra pizzeria dell’area mostrava un incremento del 208%.

Quando a Washington era appena passata la mezzanotte, a Teheran cadevano le prime bombe. La sequenza temporale ha alimentato nuovamente la narrativa secondo cui il Pizza Index avrebbe “funzionato”. E non è la prima volta che accade. Anche nel giugno 2025, prima di un attacco israeliano contro obiettivi iraniani, era stato segnalato un aumento anomalo di ordini nella stessa area.

Perché il Pizza Index può funzionare

Il meccanismo non ha nulla di esoterico. In caso di crisi, il personale del Dipartimento della Difesa e delle strutture collegate può essere convocato in riunioni straordinarie. Le operazioni militari vengono pianificate in anticipo e comportano turni prolungati. Il cibo arriva tramite consegne rapide.

Un aumento improvviso degli ordini in orari inconsueti può quindi essere un segnale indiretto di attività intensa. Non prova una guerra imminente, ma suggerisce che qualcosa di rilevante è in discussione. È un esempio di come dati apparentemente banali – traffico in un locale, variazioni percentuali rispetto alla media – possano essere letti in chiave strategica.

I limiti e i rischi dell’indice

Va sottolineato che il Pentagon Pizza Index non è uno strumento certificato. Non esiste validazione statistica ufficiale che dimostri una correlazione sistematica tra ordini di pizza e conflitti armati. Gli stessi gestori dei profili che monitorano l’indice mantengono spesso un tono ironico. Inoltre, l’area del Pentagono è frequentata da migliaia di dipendenti e visitatori. Eventi interni, conferenze, esercitazioni o semplici riunioni amministrative potrebbero generare picchi di traffico non legati a operazioni militari.