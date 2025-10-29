Lo sapevate che quasi un quinto degli incidenti stradali, in base alle stime delle principali case automobilistiche, è causato da pneumatici usurati o gomme non gonfiate ad hoc? In più, a parte i rischi per sicurezza, viaggiare con gomme lisce, può comportare multe salate. Il Codice della Strada è piuttosto trasparente in merito: si può incappare in sanzioni amministrative che includono una multa da 87 euro a 344 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente, come stabilito dall’articolo 79. E il danno potrebbe essere anche maggiore in caso di condizioni meteo avverse.

Per questioni economiche, ma soprattutto di buona tenuta di strada e incolumità quando si guida, il controllo delle ruote e dei relativi battistrada è indispensabile. Per evitare dubbi, ci sono ottimi trucchi per capire l’usura di gomme e pneumatici in modo facile, veloce, efficace. Lo step uno, prima di parlarne nel dettaglio, è innanzi tutto comprendere le norme.

Cosa dice la legge: la profondità minima del battistrada

La normativa europea stabilisce quando le gomme sono troppo usurate per circolare. Per i veicoli a quattro ruote, la profondità minima del battistrada deve essere di 1,6 mm sui tre quarti centrali della gomma e per l’intera circonferenza. Per le moto il minimo è 1 mm, per i ciclomotori si arriva a 0,5 mm.

Sotto questi limiti, il veicolo diventa fuorilegge. In tal caso, è necessario sostituire gli pneumatici o lasciare l’auto ferma fino al cambio gomme, per evitare incidenti, sanzioni amministrative o ritiro del mezzo.

Come capire se le gomme sono da cambiare

Il modo più immediato per capire se dobbiamo procedere al cambio gomme è controllare il testimone di usura, noto anche come tacca consumo pneumatici.

Testimone pneumatici: dove si trova

Sul battistrada sono presenti piccoli rilievi tra le scanalature principali. Sulla spalla della gomma, la scritta TWI (Tread Wear Indicator), un triangolino o il logo del produttore segnalano la posizione della tacca di usura.

Se il battistrada arriva a livello di questi indicatori, significa che lo spessore è al limite e gli pneumatici sono da cambiare subito.

Il trucco della moneta

Il metodo più preciso per misurare il battistrada delle gomme è l’uso di un calibro di profondità, ma esiste anche un trucco semplice e veloce: la prova della moneta.

Come fare:

parcheggiare su una superficie piana;

girare il volante di 45 gradi prima verso sinistra, poi verso destra, per esaminare meglio il battistrada;

inserire una moneta da 1 euro (per gomme estive) o da 2 euro (per pneumatici invernali) nella scanalatura centrale – se il cerchio esterno della moneta resta visibile, le gomme sono troppo consumate.

Pneumatici usurati: come capirlo da 5 segnali

Ma come capire se le gomme sono usurate anche senza strumenti? Ecco i 5 principali segni di pneumatici usurati:

vibrazioni o rumorosità anomala alla guida;

scarsa aderenza in curva o su fondo bagnato;

spazi di frenata più lunghi;

battistrada irregolare o scolorito;

età della gomma – anche con battistrada in apparenza buono, dopo 5-6 anni la mescola si indurisce, riducendo le prestazioni.

Fenomeni come l’aquaplaning sono segnali evidenti che le gomme sono da cambiare.

Quando è consigliabile sostituire gli pneumatici

In generale, avere cura della propria vettura, a partire dalle ruote, è fondamentale per viaggiare in sicurezza. Di certo il costo di gomme nuove non è popolare, ma se gli pneumatici sono vecchi o proprio da buttare, la spesa è obbligatoria.

Se abbiamo dubbi, ricordiamoci che l’estetica e l’età sono campanelli d’allarme importanti e che andrebbero cambiati quando:

la profondità del battistrada è inferiore a 1,6 mm;

mostrano crepe, bolle o deformazioni

hanno più di 5 anni o oltre 40.000 km di percorrenza

A questo proposito, mai dimenticare che il consumo pneumatici in km varia in base al tipo (estivi, invernali, 4 stagioni), allo stile di guida e alla manutenzione. Se manteniamo le nostre gomme in salute, il benessere dell’auto ne giova, ma anche il portafogli.