La pizza non ha bisogno certo di presentazioni. È uno dei piatti più apprezzati al mondo e probabilmente quello che rappresenta maggiormente l’Italia dentro e fuori i confini nazionali.

Una prelibatezza che, partendo dalla ricetta classica, gode di numerose varianti e rivisitazioni, non sempre apprezzate dai cultori di questa pietanza di origine napoletana.

Nel mondo del cibo d’asporto, la pizza è da sempre l’alimento più richiesto e arriva nelle nostre case sempre all’interno di una scatola di cartone, fatta apposta per conservarne la temperatura e l’integrità.

Ma vi siete mai chiesti perché il cartone della pizza è quadrato se la pizza è rotonda? Chi passa buona parte della giornata in cucina, per professione o per passione, conosce sicuramente la risposta a questa domanda.

Perché la pizza è rotonda

La pizza, quella della tradizione, è indubbiamente rotonda. Se escludiamo i tranci che possono avere una forma quadrata o rettangolare, oppure i calzoni, con il loro celebre impasto arrotolato su se stesso, nell’immaginario collettivo la forma di una pizza è sempre circolare.

I motivi sono sostanzialmente due. Con il primo dobbiamo tornare alle origini di questo piatto, che vanno oltre Napoli e, più in generale, il territorio italiano. Secondo la tradizione dell’antica Grecia, infatti, furono i cretesi ad avere l’idea di migliorare il pane pita spalmandovi sopra salse e condimenti.

Il pane pita è sempre stato rotondo, dato che già all’epoca l’impasto era sferico e veniva poi appiattito e allungato a mano. In seguito i napoletani hanno scoperto quanto la cottura al forno sia equilibrata con pietanze rotonde: è il primo dei trucchi per cucinare una buona pizza.

In secondo luogo, la condivisione è un concetto che spesso viene associato alla pizza: un cerchio si divide facilmente e quindi si condivide con agevolezza in parti uguali.

Perché la scatola è quadrata

Ora che abbiamo capito il perché della forma circolare della pizza, resta da capire perché la scatola con la quale arriva nelle nostre abitazioni sia invece di forma quadrata.

La ragione principale è di natura economica: produrre scatole quadrate è meno costoso e più semplice. Una scatola quadrata, infatti, viene creata con un singolo foglio, mentre per realizzarne una tonda ne servirebbero due. Fare scatole tonde significa anche creare più scarti nei tagli del cartone, aumentando il costo di realizzazione e gli sprechi.

Inoltre la pizza realizzata da un pizzaiolo non esce mai perfettamente tonda e una pizza non viene mai sfornata con la stessa identica circonferenza rispetto alla precedente o alla successiva. Le scatola quadrate ovviano dunque a questo potenziale problema, permettendo di adagiare al loro interno una pizza anche dai contorni irregolari.

Infine, può sembrare banale, ma un ulteriore motivo riguarda proprio le pizzerie: disporre cartoni quadrati in un locale o una cucina è più facile, e prima del montaggio, visto che sono formati da un unico pezzo, occupano meno spazio.

Anche se le dimensioni non sono spesso agevoli, il cartone quadrato è conveniente anche per la conservazione degli avanzi in frigo, dato che può essere impianto più agevolmente su altre confezioni di alimenti.

Chi ha inventato il cartone per la pizza

La scatola della pizza è nella sua semplicità più elaborata e ingegnosa di quanto si possa pensare. Il cartone ondulato, infatti, permette la regolazione dell’umidità e evita alla pizza di incollarsi al suo contenitore, oltre a salvaguardarne le proprietà alimentari.

Un’invenzione geniale che non poteva che venire da un italiano: la scatola in cartone per asporto della pizza, infatti, fu brevettata da Sergio Boscolo nel 1985. In quell’anno fondò la Trebox, azienda specializzata nella produzione su larga scala di questo prodotto.È stato calcolato che solo in Italia ogni anno vengono acquistate dalle pizzerie 700 milioni di scatole. Un numero che rende perfettamente l’idea, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto alto sia il consumo di pizza nel nostro Paese.