Per alcune ore sulla Stazione Spaziale Internazionale la routine degli esperimenti e delle operazioni di bordo ha lasciato spazio a una procedura di sicurezza. La NASA ha chiesto a parte dell’equipaggio di rifugiarsi temporaneamente nella capsula SpaceX Dragon agganciata alla ISS, mentre i cosmonauti russi erano al lavoro su una perdita d’aria nel segmento russo della stazione.

L’allarme è scattato venerdì 5 giugno 2026, ma fortunatamente non si è trasformato in un’evacuazione vera e propria. Gli astronauti sono stati messi al riparo “per estrema precauzione”, come previsto dai protocolli in casi di questo tipo, e successivamente sono potuti rientrare nella Stazione e tornare alle normali attività. La situazione, quindi, è rientrata, anche se il problema resta sotto osservazione.

Dove si trova la perdita d’aria

La perdita riguarda il tunnel di trasferimento PrK, vicino al modulo di servizio russo Zvezda: Si tratta di una delle parti storiche e fondamentali della ISS, legata al segmento russo del laboratorio orbitale. Proprio in quell’area, secondo quanto spiegato dalla NASA, da tempo vengono monitorate crepe e piccole perdite.

Il punto più delicato è questo: la perdita d’aria nel settore russo della Stazione è una questione nota da anni, gestita con misure di contenimento e interventi periodici. Nelle ultime ore, però, nuove rilevazioni avrebbero spinto Roscosmos a tentare un’operazione di riparazione più estesa. Da qui la decisione della NASA di far assumere agli astronauti una “posizione di sicurezza elevata”.

Per capire quanto sia complessa la vita a bordo, può aiutare anche questo approfondimento sul perché gli astronauti in orbita sono senza peso: la ISS non è solo un laboratorio, ma un ambiente estremo in cui ogni procedura deve tenere conto di condizioni molto diverse da quelle terrestri.

Perché gli astronauti sono entrati nella Dragon

La capsula Dragon di SpaceX era agganciata alla Stazione e rappresenta un luogo sicuro in caso di necessità. Per questo la NASA ha chiesto ai quattro membri della missione SpaceX Crew-12 e all’astronauta Chris Williams di spostarsi temporaneamente al suo interno durante le operazioni di riparazione.

È un passaggio che può apparire drammatico, ma va letto nel modo corretto. Nello spazio, molte decisioni vengono prese prima che un rischio diventi concreto. Entrare nella navetta non significa necessariamente “scappare”, ma essere pronti se la situazione dovesse peggiorare. In altre parole: meglio prepararsi per un’emergenza che doverla improvvisare.

Dopo la sospensione dei lavori di riparazione e nuove valutazioni sui dati raccolti, la NASA ha dato il via libera al rientro degli astronauti nelle normali operazioni sulla ISS. Roscosmos, intanto, ha continuato le verifiche tecniche sulla perdita e sulle possibili soluzioni.

Cosa ha dichiarato Roscosmos

L’agenzia spaziale russa ha comunicato che una delle due perdite individuate sarebbe stata sigillata e che i lavori sull’altra erano in corso. Roscosmos ha inoltre assicurato che la sicurezza dell’equipaggio e dei sistemi di bordo non era in pericolo.

Il punto, però, resta delicato anche dal punto di vista politico e tecnico. La Stazione Spaziale Internazionale è un progetto costruito sulla collaborazione tra agenzie diverse, soprattutto NASA e Roscosmos. Anche in un contesto internazionale complesso, la gestione della ISS richiede coordinamento continuo: i problemi di un segmento possono avere conseguenze operative per tutti.

Perché una perdita d’aria nello spazio preoccupa

La Stazione è un ambiente pressurizzato che permette agli astronauti di vivere e lavorare a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre. Se l’aria fuoriesce, anche lentamente, bisogna capire dove, quanto e perché.

Non tutte le perdite hanno lo stesso livello di rischio: alcune sono piccole e gestibili, altre richiedono controlli più accurati. Il lavoro delle agenzie consiste proprio nel misurare la perdita di pressione, isolare l’area interessata, ridurre l’impatto sulle attività di bordo e decidere quando intervenire. In un luogo dove non si può semplicemente aprire una porta e uscire, la prudenza è parte della sopravvivenza quotidiana.

Non è la prima volta che la ISS deve fare i conti con situazioni anomale o procedure di sicurezza: C’è stato anche il caso della cassetta degli attrezzi persa da due astronaute NASA durante una passeggiata spaziale, episodio molto diverso ma utile a ricordare quanto ogni dettaglio, in orbita, venga monitorato con attenzione.

E adesso?

Al momento l’allarme evacuazione è rientrato. Gli astronauti sono tornati alle normali attività e non risultano pericoli immediati per l’equipaggio. Resta però aperto il lavoro tecnico: NASA e Roscosmos devono continuare a valutare le condizioni del tunnel PrK, l’efficacia delle riparazioni e la causa delle crepe.