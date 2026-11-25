Pesca con brivido per un gruppo di australiani al largo della Tasmania: mentre s’erano fermati ad ammirare un gruppo di foche, l’imbarcazione è stata attaccata da un grande squalo bianco.

“Eravamo usciti per una battuta di pesca, durante la quale ci siamo ritrovati a osservare delle foche, quando un grande squalo bianco ha urtato violentemente la nostra imbarcazione, danneggiandola – ha raccontato uno dei pescatori – L’animale si è aggrappato alla prua, in corrispondenza dell’ancora, agitandosi con forza prima di lasciar la presa e colpire l’acqua con la coda, che è emersa proprio dietro la barca. A quel punto, ci siamo diretti verso la costa e abbiamo avvisato le autorità”.

“Secondo gli esperti, si è trattato di un grande squalo bianco, di una lunghezza stimata tra i 3 e i 4,5 metri. Siamo stati fortunati a uscirne illesi, ma… avremmo proprio bisogno di un cambio di biancheria intima! – ha provato a scherzare l’uomo – Riteniamo di esserci trovati in una zona di caccia dello squalo; forse, ai suoi occhi, siamo apparsi come un altro predatore”.

“Un consiglio per gli altri diportisti: evitate le aree di caccia degli squali, come le colonie di foche. Speriamo che lo squalo stia bene e che non abbia riportato ferite”, ha concluso l’uomo.

Video tratto da: IPA / ViralHog