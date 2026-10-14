A Prachin Buri, in Thailandia, è stata trovata una carpa siamese gigante del peso di 100 kg e lunga un metro e mezzo, che galleggiava in un fiume in piena.
Gli abitanti del posto l’hanno tirata a riva, caricata su un sidecar l’hanno portata in una cucina, destinandola alle vittime dell’alluvione.
Le autorità sospettano che i bassi livelli di ossigeno nell’acqua causati dai detriti portati dall’alluvione abbiano ucciso il pesce.
Come ricordo della pesca ‘miracolosa’, è stata scatata una foto della carpa a fianco di una bambina, per sottolineare le dimensioni del pesce.
Video tratto da: IPA / KameraOne