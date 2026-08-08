Restare in mare aperto per quasi un mese senza cibo, acqua potabile e senza alcuna possibilità di comunicare con la terraferma è uno scenario che raramente lascia spazio alla speranza. Eppure è proprio quello che è accaduto a Esau Sidemo, pescatore indonesiano di 57 anni, protagonista di una vicenda che ha dell’incredibile. L’uomo è rimasto alla deriva per ben 26 giorni nell’Oceano Pacifico dopo che la sua piccola imbarcazione ha avuto un guasto al motore ed è stata trascinata dalle forti correnti marine. Nonostante le ricerche delle autorità non abbiano dato alcun risultato e il suo piccolo natante non fosse rilevabile dai radar, il pescatore è riuscito a sopravvivere facendo affidamento esclusivamente sulle risorse offerte dal mare. Il suo salvataggio, avvenuto quasi per caso grazie all’equipaggio di una nave mercantile, rappresenta uno degli episodi più straordinari registrati negli ultimi anni nelle acque del Pacifico.

La storia del pescatore rimasto 26 giorni in mare

Esau Sidemo era partito il 7 luglio dalla zona costiera di Ternate, nella provincia indonesiana di Maluku Settentrionale. Dopo una normale giornata di pesca stava facendo ritorno verso casa quando la sua piccola barca di legno con motore è stata trascinata dalle forti correnti nei pressi delle isole Batang Dua. Il motore ha improvvisamente smesso di funzionare, lasciandolo completamente in balia dell’oceano.

Le squadre di ricerca e soccorso hanno avviato immediatamente le operazioni, ma la barca era troppo piccola per essere individuata dai sistemi radar. Dopo giorni senza alcuna traccia, le speranze di ritrovarlo vivo si erano progressivamente affievolite.

Durante le quasi quattro settimane trascorse in mare aperto, Sidemo è riuscito a sopravvivere raccogliendo l’acqua piovana e nutrendosi di pesci catturati e consumati crudi. Le condizioni estreme, unite all’esposizione continua al sole e alle intemperie, hanno messo a dura prova il suo fisico. Con il passare dei giorni anche la speranza di poter rivedere la propria famiglia sembrava ormai destinata a svanire.

Il salvataggio del pescatore

La svolta è arrivata il primo agosto, quando la nave metaniera battente bandiera francese LNG Endeavour stava navigando lungo la rotta diretta verso il terminal LNG di Yangshan, a Shanghai. Anche in questo caso la piccola imbarcazione del pescatore non compariva sugli strumenti di navigazione della nave. A fare la differenza è stata l’attenzione dell’equipaggio, che ha notato a occhio nudo una minuscola imbarcazione alla deriva.

Quando il pescatore si è accorto della presenza della nave, ha raccolto le ultime energie rimaste e si è tuffato in mare per raggiungerla a nuoto. I marinai hanno immediatamente modificato la rotta e avviato le operazioni di recupero. Un salvagente è stato calato in acqua mentre Sidemo, ormai allo stremo delle forze, è riuscito ad afferrare una scaletta e a salire a bordo con l’aiuto dei soccorritori.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia indonesiana per la ricerca e il soccorso (Basarnas), la segnalazione visiva dell’equipaggio è stata decisiva, perché nessun radar aveva rilevato la presenza del piccolo natante. Dopo il recupero, il pescatore è stato trasferito nell’infermeria della nave, dove ha ricevuto le prime cure con il supporto a distanza di medici francesi. Le sue condizioni sono rimaste costantemente monitorate durante la navigazione verso la Cina, mentre le autorità indonesiane hanno avviato le procedure diplomatiche per organizzare il suo rientro in patria e il ricongiungimento con la famiglia.

La vicenda di Esau Sidemo rappresenta una straordinaria storia di resistenza e sopravvivenza, ma richiama anche l’attenzione sui rischi affrontati quotidianamente dai pescatori indonesiani. In un arcipelago formato da oltre 17.000 isole, il mare è una risorsa fondamentale per la vita e l’economia del Paese, ma incidenti causati da improvvisi cambiamenti del meteo, guasti alle imbarcazioni e condizioni di sicurezza non sempre adeguate continuano a verificarsi con una certa frequenza.