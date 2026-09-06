A quasi un miglio dalla costa, in mezzo al mare, un cane stremato continuava a nuotare da solo. È la scena che si sono trovati davanti alcuni pescatori al largo dell’isola di Cedros, in Messico, trasformando una normale uscita in barca in un salvataggio decisamente fuori dall’ordinario. L’animale è stato recuperato e portato al sicuro, prima di riuscire finalmente a tornare dal suo proprietario.

Un cane nuotava a circa un miglio dalla costa: il salvataggio incredibile

La vicenda è avvenuta il 4 agosto, quando Arturo Chacon e i suoi amici hanno notato l’animale nelle acque vicino all’isola di Cedros. Il cane era ormai esausto, ma continuava a nuotare senza nessuno intorno.

I pescatori vista la scena hanno deciso di intervenire, riuscendo a issarlo a bordo. Nel video, si nota che il cane cambia espressione poco prima di essere salvato, come a voler ringraziare di essere stato notato. Durante il viaggio verso il porto turistico gli hanno dato dell’acqua e persino due burrito, così da permettergli di recuperare un po’ di energie. Una volta a terra è arrivata la parte più sorprendente della storia. Alcune persone hanno riconosciuto il cane e hanno aiutato a rintracciare il proprietario. Dopo quella che doveva essere stata una lunga e faticosa nuotata, l’animale ha così potuto tornare finalmente a casa. Non è chiaro il perché il cane si sia allontanato così tanto dalla costa né perché si sia avventurato in acqua da solo, ma la cosa importate è che tutto sia finito per il meglio. La vicenda solleva però una curiosità: come ha fatto a rimanere a galla e a percorrere una distanza così importante? La risposta dipende da diversi fattori e, soprattutto, sfata un luogo comune: non tutti i cani sono naturalmente abili nel nuoto.

Perché i cani sanno nuotare

Il fatto che un cane riesca a nuotare dipende da diversi elementi, tra cui la conformazione del corpo, la predisposizione genetica e l’esperienza. Alcune razze, come Labrador Retriever e Golden Retriever, sono particolarmente portate per l’acqua: la loro struttura fisica favorisce il galleggiamento e rende più semplice muoversi in acqua.

Non vale però lo stesso discorso per tutti. I Bulldog, per esempio, possono avere maggiori difficoltà a nuotare a causa delle zampe corte e della conformazione del corpo, mentre in altri cani il peso o le proporzioni tra testa e corpo possono rendere complicato mantenere il muso fuori dall’acqua.

A giocare un ruolo importante è anche la fisica. Il principio di Archimede spiega perché alcuni corpi riescono a galleggiare più facilmente di altri: la densità complessiva dell’animale, determinata dall’equilibrio tra ossa, muscoli e tessuto adiposo, influisce sulla capacità di restare a galla. Ma il corpo da solo non basta.

Anche il comportamento fa la differenza. Alcuni cani entrano in acqua spontaneamente e sembrano avere un’istintiva familiarità con il nuoto; altri, invece, possono spaventarsi o non riuscire a coordinare correttamente i movimenti. Per questo è importante non dare per scontato che un cane sappia nuotare solo perché è un animale.

Con un’abitudine graduale e in condizioni sicure, molti cani possono comunque imparare a muoversi in acqua. L’esperienza può inoltre trasformare il nuoto in una buona forma di esercizio, utile per mantenersi attivi e, soprattutto nei mesi caldi, contribuire a disperdere il calore. Nel caso del cane salvato al largo del Messico, però, quella che probabilmente non era un’attività ricreativa si è trasformata in una lunga nuotata verso la salvezza, conclusa grazie all’intervento dei pescatori.

Video tratto da: KameraOne/@tag_cabo_sportfishing/Compass Media