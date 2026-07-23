Negli ultimi giorni diversi casi di bagnanti morsi in acqua hanno acceso l’attenzione sulle coste italiane, soprattutto quelle campane. L’episodio più serio riguarda un turista svizzero ferito a Pioppi, nel Cilento, mentre si trovava in mare: la lesione sarebbe stata profonda e avrebbe richiesto il ricovero in ospedale. Segnalazioni simili sarebbero arrivate anche dalla Costiera Amalfitana e dalla Penisola Sorrentina. Il principale sospettato, anche se l’identificazione non sempre è semplice, è il pesce balestra.

I morsi in acqua e il sospettato: il pesce balestra

In realtà il pesce balestra non è un “mostro” delle coste italiane: è una specie parecchio presente nel Mediterraneo che però in alcune circostanze può diventare aggressiva. Il suo nome scientifico è Balistes capriscus ed è conosciuto anche come balestra comune o, in alcune zone, pesce porco.

Nel caso di Pioppi la ferita riportata dal turista sarebbe stata importante. Secondo la ricostruzione locale, non si tratterebbe di un episodio isolato: altri bagnanti avrebbero segnalato morsi in acqua tra Cilento, Costiera Amalfitana e area sorrentina. Il pesce balestra ha mascelle robuste e denti adatti a rompere gusci, crostacei, ricci e molluschi. Il morso può quindi essere doloroso e provocare ferite nette, soprattutto se colpisce piedi, gambe o mani.

Com’è fatto il pesce balestra

Il pesce balestra ha un corpo schiacciato lateralmente, una testa piuttosto grande e una bocca piccola ma forte. Il nome deriva anche dal particolare meccanismo della prima pinna dorsale, dotata di raggi spinosi che possono bloccarsi come una sorta di “grilletto”. In inglese, infatti, questi pesci sono chiamati triggerfish.

Nel Mediterraneo il balestra comune vive soprattutto su fondali rocciosi, sabbiosi o misti, talvolta vicino a relitti, scogliere e zone costiere. Può avvicinarsi anche ad acque basse, soprattutto in determinati periodi dell’anno. La presenza di specie aliene e pesci pericolosi nel Mediterraneo fa sempre più paura, anche se va detto che il pesce balestra comune è noto da tempo nel bacino mediterraneo.

Fortunatamente non si tratta di un pesce velenoso. Il problema, quando capita di incontrarlo, è il morso. Le ferite vanno quindi trattate come tagli o lesioni provocate da un animale marino, con pulizia accurata, disinfezione e valutazione medica se sono profonde, sanguinano molto o danno dolore persistente.

Perché può mordere i bagnanti

Diversi riferimenti naturalistici segnalano che questa specie può diventare territoriale quando difende il nido. In pratica, se un bagnante, un sub o un nuotatore si avvicina troppo all’area che l’animale considera da proteggere, il pesce può reagire mordendo per allontanarlo.

Non è quindi un attacco “predatorio” verso l’uomo: questo pesce non morde perché cerca cibo umano ma perché percepisce una minaccia. Il che spiega anche perché gli episodi possano concentrarsi in acque basse e in alcuni momenti della stagione, quando la presenza dei bagnanti aumenta e la fase riproduttiva può rendere alcuni esemplari più reattivi.

Il consiglio, se si avverte un morso o si vede un pesce insistere nella stessa zona, è semplice: allontanarsi lateralmente, senza agitarsi e senza cercare di colpirlo. Nel caso dei balestra, alcuni esperti ricordano che l’area difesa può svilupparsi anche in verticale sopra il nido: risalire o restare fermi nello stesso punto può non bastare, meglio spostarsi di lato.

Cosa fare in caso di morso

Se si viene morsi in acqua, la prima cosa da fare è uscire dal mare e valutare la ferita. La zona va lavata con acqua pulita, disinfettata e protetta. Se il taglio è profondo, se il sanguinamento non si ferma, se compaiono gonfiore, dolore forte o segni di infezione, è necessario rivolgersi a un medico o al pronto soccorso. Non bisogna sottovalutare le ferite marine: acqua salata, sabbia e batteri possono complicare anche tagli che all’inizio sembrano gestibili. È utile anche ricordare quando è stato fatto l’ultimo richiamo antitetanico, dettaglio che il personale sanitario può valutare in base al tipo di lesione.

In mare meglio evitare di inseguire pesci, non mettere mani tra rocce e fondali, non disturbare animali fermi o insistenti in una stessa area e uscire dall’acqua se si notano comportamenti anomali. In generale, il mare va osservato senza panico ma anche senza improvvisarsi esperti: qui ti spieghiamo cosa fare con meduse, ricci e pesci pericolosi.