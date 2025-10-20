Gli alimenti di origine ittica sono un grande classico della cucina mediterranea. Ma se vogliamo gustarne appieno il sapore ed evitare rischi per la salute, dobbiamo riconoscere qualità e freschezza. E dunque, come capire se il pesce è fresco in pescheria o al ristorante?Nel primo caso fidiamoci di vista e olfatto, perché un pesce non più buono mostra segnali precisi e riconoscibili. Ma quando siamo a cena fuori, può capitare che un pesce decongelato o non più buono venga venduto come fresco. In questo caso, potremmo essere ingannati da sapore, aroma e aspetto per via di condimenti coprenti, o di una materia prima ultra lavorata.

Come valutare freschezza e qualità del pesce

Per capire subito se un pesce è fresco, i principali criteri da osservare sono:

l’aspetto generale, con la pelle che deve essere brillante e lucida;

gli occhi, che devono essere trasparenti, sporgenti e con la cornea chiara;

le branchie, rosse o rosate e mai marroni;

la carne, soda e compatta al tatto;

l’odore, leggero e marino e mai acre;

la panca, piatta e non gonfia (soprattutto per i pesci piccoli come le sarde);

l’assenza di liquidi – occhio a perdite o umidità eccessiva sul bancone.

Lucentezza, occhi e branchie

Un pesce fresco si può riconoscere già al primo sguardo. Il corpo deve essere lucido, con occhi brillanti e la cornea trasparente. Gli occhi opachi o infossati sono invece un chiaro segnale di scarsa freschezza. Le branchie devono invece avere un colore vivace, rosso o rosato, mai scuro o tendente al marrone.

Nel caso di pesci d’allevamento, quelli italiani sono generalmente più magri rispetto a quelli provenienti da Grecia o Turchia, perché le nostre normative sui mangimi sono più severe. Questo è un dettaglio utile per comprendere le differenze di consistenza e colore del filetto.

Il test del tatto e dell’odore

Il test del tocco è un modo per analizzare il prodotto. La carne deve essere morbida ma compatta e non cedere troppo sotto la pressione delle dita. Se la superficie è viscida, molle o con piccole macchie, è probabile che il pesce sia andato a male.

L’odore è un elemento chiave. Il pesce fresco ha un profumo delicato “di mare”, mai pungente. Se invece si avverte un aroma forte, ammoniacale o dolciastro, è probabile che il pesce sia vecchio o mal conservato.

Considerato quanto dura il pesce in frigo, se ha un cattivo odore è possibile che sia stato tenuto a una temperatura troppo alta, magari per più di due giorni. Ciò influisce anche sulla salubrità del prodotto.

Come riconoscere un pesce decongelato o avariato

Un pesce decongelato dopo surgelamento ha un aspetto meno brillante e colori meno vividi di quello fresco, gli occhi inoltre appaiono opachi e più infossati.

Ma se la catena del freddo è stata rispettata e la confezione, in caso di prodotto imbustato, non mostra anomalie, queste “alterazioni” sono da considerarsi non pericolose per la salute.

Il discorso cambia se invece notiamo interiora liquefatte e un odore intenso, che sono segnali inequivocabili di pesce avariato. Nel caso delle acciughe o delle sarde, la decomposizione inizia soprattutto dalle interiora e può causare un rigonfiamento della pancia.

Congelamento e abbattimento: cosa cambia

In un discorso sulla freschezza e la qualità del pesce, è fondamentale anche distinguere tra congelamento e abbattimento. I due processi, pur simili nel ridurre la temperatura del prodotto, hanno finalità e regolamentazioni diverse.

Il congelamento è un processo industriale che porta la temperatura interna del pesce al di sotto dei -18 °C in un tempo relativamente lungo. Lo scopo è prolungare la conservazione del prodotto fino a diversi mesi, bloccando la proliferazione batterica e rallentando i processi di decomposizione.

L’abbattimento è invece un processo rapido di riduzione della temperatura, effettuato tramite un abbattitore professionale, che porta il pesce a -20°C o -40°C in poche ore. L’obiettivo qui non è la conservazione, ma la sicurezza alimentare, ossia eliminare parassiti come l’Anisakis, che possono trovarsi nel pesce crudo o poco cotto.

La normativa italiana fa riferimento al Reg. CE n. 853/2004, adottato con il D.Lgs. 231/2017 e le sue successive modifiche, che obbliga i ristoranti a documentare il processo di abbattimento.

Al ristorante attenzione a condimenti e presentazione

Una buona abitudine, se mangiamo al ristorante, è chiedere di vedere il pesce prima della cottura. In più, meglio diffidare di piatti con salse o condimenti eccessivi, che possono servire a coprire il gusto di un pesce congelato spacciato per fresco.

In generale, in Italia la pesca costiera è legata alle condizioni meteo-marine, per cui i giorni di bel tempo sono essenziali perché i pescherecci possano uscire. In caso di mare mosso, spostare le imbarcazioni risulta difficile e i ristoranti potrebbero ripiegare sul pesce scongelato.