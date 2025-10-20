VIDEO
Pesce fresco o vecchio? Come capirlo in pochi secondi

Gli alimenti di origine ittica sono un grande classico della cucina mediterranea. Ma se vogliamo gustarne appieno il sapore ed evitare rischi per la salute, dobbiamo riconoscere qualità e freschezza. E dunque, come capire se il pesce è fresco in pescheria o al ristorante?Nel primo caso fidiamoci di vista e olfatto, perché un pesce non più buono mostra segnali precisi e riconoscibili. Ma quando siamo a cena fuori, può capitare che un pesce decongelato o non più buono venga venduto come fresco. In questo caso, potremmo essere ingannati da sapore, aroma e aspetto per via di condimenti coprenti, o di una materia prima ultra lavorata.

Come valutare freschezza e qualità del pesce

Per capire subito se un pesce è fresco, i principali criteri da osservare sono:

  • l’aspetto generale, con la pelle che deve essere brillante e lucida;
  • gli occhi, che devono essere trasparenti, sporgenti e con la cornea chiara;
  • le branchie, rosse o rosate e mai marroni;
  • la carne, soda e compatta al tatto;
  • l’odore, leggero e marino e mai acre;
  • la panca, piatta e non gonfia (soprattutto per i pesci piccoli come le sarde);
  • l’assenza di liquidi – occhio a perdite o umidità eccessiva sul bancone.

Lucentezza, occhi e branchie

Un pesce fresco si può riconoscere già al primo sguardo. Il corpo deve essere lucido, con occhi brillanti e la cornea trasparente. Gli occhi opachi o infossati sono invece un chiaro segnale di scarsa freschezza. Le branchie devono invece avere un colore vivace, rosso o rosato, mai scuro o tendente al marrone.

Nel caso di pesci d’allevamento, quelli italiani sono generalmente più magri rispetto a quelli provenienti da Grecia o Turchia, perché le nostre normative sui mangimi sono più severe. Questo è un dettaglio utile per comprendere le differenze di consistenza e colore del filetto.

Il test del tatto e dell’odore

Il test del tocco è un modo per analizzare il prodotto. La carne deve essere morbida ma compatta e non cedere troppo sotto la pressione delle dita. Se la superficie è viscida, molle o con piccole macchie, è probabile che il pesce sia andato a male.

L’odore è un elemento chiave. Il pesce fresco ha un profumo delicato “di mare”, mai pungente. Se invece si avverte un aroma forte, ammoniacale o dolciastro, è probabile che il pesce sia vecchio o mal conservato.

Considerato quanto dura il pesce in frigo, se ha un cattivo odore è possibile che sia stato tenuto a una temperatura troppo alta, magari per più di due giorni. Ciò influisce anche sulla salubrità del prodotto.

Come riconoscere un pesce decongelato o avariato

Un pesce decongelato dopo surgelamento ha un aspetto meno brillante e colori meno vividi di quello fresco, gli occhi inoltre appaiono opachi e più infossati.

Ma se la catena del freddo è stata rispettata e la confezione, in caso di prodotto imbustato, non mostra anomalie, queste “alterazioni” sono da considerarsi non pericolose per la salute.

Il discorso cambia se invece notiamo interiora liquefatte e un odore intenso, che sono segnali inequivocabili di pesce avariato. Nel caso delle acciughe o delle sarde, la decomposizione inizia soprattutto dalle interiora e può causare un rigonfiamento della pancia.

Congelamento e abbattimento: cosa cambia

In un discorso sulla freschezza e la qualità del pesce, è fondamentale anche distinguere tra congelamento e abbattimento. I due processi, pur simili nel ridurre la temperatura del prodotto, hanno finalità e regolamentazioni diverse.

Il congelamento è un processo industriale che porta la temperatura interna del pesce al di sotto dei -18 °C in un tempo relativamente lungo. Lo scopo è prolungare la conservazione del prodotto fino a diversi mesi, bloccando la proliferazione batterica e rallentando i processi di decomposizione.

L’abbattimento è invece un processo rapido di riduzione della temperatura, effettuato tramite un abbattitore professionale, che porta il pesce a -20°C o -40°C in poche ore. L’obiettivo qui non è la conservazione, ma la sicurezza alimentare, ossia eliminare parassiti come l’Anisakis, che possono trovarsi nel pesce crudo o poco cotto.

La normativa italiana fa riferimento al Reg. CE n. 853/2004, adottato con il D.Lgs. 231/2017 e le sue successive modifiche, che obbliga i ristoranti a documentare il processo di abbattimento.

Al ristorante attenzione a condimenti e presentazione

Una buona abitudine, se mangiamo al ristorante, è chiedere di vedere il pesce prima della cottura. In più, meglio diffidare di piatti con salse o condimenti eccessivi, che possono servire a coprire il gusto di un pesce congelato spacciato per fresco.

In generale, in Italia la pesca costiera è legata alle condizioni meteo-marine, per cui i giorni di bel tempo sono essenziali perché i pescherecci possano uscire. In caso di mare mosso, spostare le imbarcazioni risulta difficile e i ristoranti potrebbero ripiegare sul pesce scongelato.

Come riconoscere il pesce fresco
