Sulla spiaggia Valverde di Cesenatico, in Romagna, è stata trovata una carcassa enorme di un animale marino. A rivelare di cosa si tratta è stato il sindaco Matteo Gozzoli che ha pubblicato su Facebook le foto del recupero: un pesce luna dal peso record di circa una tonnellata. L’esemplare è stato portato via da una maxi squadra composta da tecnici comunali, volontari di Radio Soccorso Cesenatico, del Centro Sub Roberto Zocca e dagli operatori di Amici animali di Ravenna.

Pesce luna spiaggiato a Cesenatico: cosa gli è successo

Gli avvistamenti misteriosi sulle spiagge italiane sono tanti, come per esempio quello di circa un anno fa dei misteriosi borsellini delle sirene. Riguardo invece all’esemplare trovato in Romagna, è intervenuta la Fondazione Cetacea di Rimini per fare le misurazioni e i prelievi chiarendo che le dimensioni non sono in realtà uniche.

“È già successo in passato, con uno spiaggiamento nel 2008 a Rivabella di Rimini di un pesce luna di oltre tre metri e del peso di 1.080 chili”, ha detto all’Ansa Sauro Pari della Fondazione Cetacea.

Le cause della morte del pesce luna di Valverde non sono facilmente riscontrabili perché l’esemplare non ha ferite evidenti. Il decesso potrebbe essere dipeso da diverse cose, un’ipotesi di carattere ambientale potrebbe essere la presenza di metalli pesanti nel corpo, per esempio il mercurio. Molto probabilmente però è morto per cause naturali.

Cos’è il pesce luna, il gigante osseo dei mari, e dove vive

Il pesce luna è considerato uno dei più longevi al mondo e popola l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico. Nel Mar Mediterraneo gli avvistamenti sono sempre più frequenti, soprattuto nel Mar Adriatico.

È anche noto come Mola mola ed è il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. Gli adulti raggiungono un peso compreso mediamente fra i 200 e i 400 kg. In inglese viene anche chiamato sunfish per il fatto che durante le giornate di sole tende a salire sulla superficie dell’acqua per esporre la sua pelle ai raggi solari.

La specie è originaria delle acque tropicali e temperate di tutto il mondo, ma il riscaldamento climatico lo ha portato anche sulle coste italiane. Ha una grande testa alla quale è attaccata una corta coda mentre il corpo è appiattito lateralmente. Quando le loro pinne dorsale e ventrale sono estese, i pesci luna sono simmetricamente alti quanto lunghi.

Il pesce luna è pericoloso per l’uomo? Come si comporta

Nonostante sembri un mostro marino, il pesce luna non è assolutamente pericoloso per l’uomo, non è aggressivo e non è velenoso. Tuttavia se viene infastidito può mordere, anche se normalmente ha un temperamento molto tranquillo.

Non è neanche un pesce commestibile, tranne che per una piccolissima parte: per questo in alcune parti del Giappone viene pescato. In molti sostengono che la sua carne contenga delle tossine capaci di causare anche paralisi respiratoria ma in realtà in letteratura medica non esistono segnalazioni certe di intossicazione causata dall’ingestione delle sue carni.

A causa del suo vizio di soffermarsi a prendere il sole in superficie, a volte il pesce luna viene erroneamente scambiato dalla barche per uno squalo come il bocca grande, dal momento che si vede solo la pinna e si notano le grandi dimensioni.

In realtà, a differenza di questo grande predatore, il Mola mola si nutre solo di plancton, piccoli pesci e, occasionalmente, di meduse, crostacei e alghe. A causa della stazza e della qualità dell’alimentazione, non particolarmente sostanziosa, i pesci luna sono costretti a consumare grandi quantità di cibo per sopravvivere.