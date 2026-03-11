Un doppio avvistamento avvenuto sulle coste del Messico ha riportato l’attenzione su una delle creature marine più enigmatiche degli abissi: il pesce remo, spesso soprannominato “pesce del presagio” o “pesce della fine del mondo”. Due esemplari di questo raro animale sono stati osservati mentre nuotavano vicino alla riva a Cabo San Lucas, sorprendendo turisti e residenti presenti sulla spiaggia.

L’episodio è stato documentato in un video diventato rapidamente virale sui social. Secondo quanto riportato da testimoni, i pesci — lunghi diversi metri e caratterizzati da un corpo argenteo e nastriforme — si muovevano lentamente in acque basse. Per questa ragione alcuni bagnanti hanno cercato di aiutarli, spingendoli con cautela verso il largo nel tentativo di riportarli in mare aperto.

Il Regalecus glesne, questo il suo nome scientifico, è considerato il pesce osseo più lungo del mondo e può raggiungere dimensioni impressionanti, fino a oltre dieci metri in casi eccezionali. Vive normalmente a grandi profondità, spesso tra i 200 e i 1.000 metri di profondità, motivo per cui è raramente osservato vivo dagli esseri umani. Quando appare vicino alla riva, l’evento suscita sempre grande curiosità e, talvolta, timore.

Il mito del “pesce della fine del mondo”

Il soprannome di “pesce del presagio” deriva da antiche credenze popolari, in particolare dalla tradizione giapponese. In questo folklore il pesce remo è chiamato Ryūgū no tsukai, cioè “messaggero del palazzo del Dio del mare”, e la sua comparsa in acque superficiali sarebbe un segnale di imminenti disastri naturali, soprattutto terremoti e tsunami.

Questa superstizione è tornata alla ribalta dopo i devastanti terremoto e tsunami che colpirono il Giappone nel 2011. Nei mesi precedenti al sisma, infatti, furono segnalati numerosi ritrovamenti lungo le coste del Paese, circostanza che rafforzò la convinzione popolare di un legame tra la comparsa di questi animali e l’attività sismica.

Negli ultimi anni, ogni nuovo avvistamento tende quindi a riaccendere timori e speculazioni. Lo stesso è accaduto con il recente episodio in Messico ha generato commenti e ipotesi sul possibile significato dell’evento.

Cosa dice la scienza sul pesce remo

Gli esperti invitano tuttavia alla cautela e sottolineano che non esistono prove scientifiche che colleghino la presenza dei pesci remo ai terremoti. Studi pubblicati da ricercatori e istituzioni scientifiche hanno evidenziato che l’associazione tra questi animali e i disastri naturali è probabilmente una semplice coincidenza, definita dagli studiosi una “correlazione illusoria”.

Secondo i biologi marini, quando un pesce remo appare vicino alla superficie è più probabile che sia malato, ferito o disorientato. Vivendo normalmente a grandi profondità, questi animali possono emergere a causa di stress ambientali, cambiamenti nelle correnti o condizioni fisiche compromesse. Altri fattori possibili includono variazioni delle temperature oceaniche o fenomeni climatici come El Niño e La Niña, che possono influenzare il comportamento di molte specie marine.

Un enigma degli abissi, una creatura ancora poco conosciuta

Nonostante i progressi della ricerca oceanografica, il pesce remo rimane una delle creature meno conosciute del mare profondo. La sua rarità e l’aspetto quasi “serpentino” hanno contribuito per secoli ad alimentare leggende e storie di mostri marini.

L’avvistamento in Messico ricorda quanto gli abissi oceanici siano ancora in gran parte inesplorati. Più che un presagio di catastrofi, la comparsa di questi animali rappresenta soprattutto una rara opportunità per osservare da vicino una specie che vive normalmente lontano dagli occhi dell’uomo, nelle profondità più misteriose del pianeta.