Se il pesce fresco è un lusso da concedersi quando c’è il tempo di cucinarlo subito e a regola d’arte, quello surgelato permette di non fare rinunce. Lo possiamo infatti scongelare all’occorrenza, senza timore che perda sapore o diventi un alimento a rischio.

Ma occhio, perché ci sono innumerevoli variabili che possono invece compromettere la conservazione in freezer, con la conseguenza che il pesce possa non essere più buono. Di fatti, surgelare il pesce è una pratica utile per allungarne la durata e ridurre gli sprechi.

Il punto è conoscere anche i “lati oscuri” di questa modalità, così da non compromettere salubrità e bontà dei prodotti ittici. Per cominciare, non tutte le condizioni sono adatte alla surgelazione e ignorare alcune regole basilari può essere un problema.

In questo post e nel video in alto, vedremo quando e come congelare in modo corretto il pesce, così da portare in tavola un prodotto delizioso e sicuro anche a distanza di mesi. Per cui, vediamo quali sono i metodi di stoccaggio in freezer più giusti.

Pesce fresco e pesce decongelato

Il primo punto fondamentale riguarda lo stato del pesce al momento del congelamento. Il pesce già acquistato congelato e poi decongelato non deve essere rimesso in freezer se è crudo.

Il processo di scongelamento può favorire infatti la proliferazione batterica e una nuova surgelazione aumenterebbe il rischio di contaminazioni. L’unica eccezione ammessa è la cottura: un pesce decongelato e cucinato, può essere ricongelato come alimento cotto.

Al contrario, il pesce fresco di buona qualità, mai ghiacciato e invece mantenuto in luogo fresco e lontano da luce diretta, può essere congelato senza rischi. L’ideale sarebbe alloggiarlo in freezer il prima possibile dopo l’acquisto.

Il pesce in freezer: metodi corretti di congelamento

Il pesce fresco può essere conservato in freezer per un periodo variabile che dipende dalla tipologia di pescato e dal contenuto di grassi. In generale, una temperatura costante di -18 °C è indispensabile per una corretta conservazione.

In linea di massima, possiamo considerare queste tempistiche:

pesce magro come merluzzo, nasello, sogliola, possono stare in freezer fino a 6 mesi ;

come merluzzo, nasello, sogliola, possono stare in freezer fino a ; pesce grasso tipo salmone, tonno, sgombro invece solo 2–3 mesi , perché i grassi tendono a degradare la materia prima in modo più rapido;

tipo salmone, tonno, sgombro invece solo , perché i grassi tendono a degradare la materia prima in modo più rapido; molluschi e crostacei circa 3–4 mesi.

La buona regola, prima di congelare, è di pulire il pesce, eviscerandolo e asciugandolo. È anche consigliabile suddividerlo in porzioni e conservarlo in sacchetti per freezer o contenitori ermetici, eliminando quanta più aria possibile.

Un passaggio spesso sottovalutato ma invece utilissimo per tenere sotto controllo i tempi di stoccaggio, è anche segnare la data di surgelazione sul contenitore. In questo modo si possono evitare dimenticanze e sprechi alimentari.

Come scongelare il pesce

Lo scongelamento è delicato quanto la surgelazione. Il metodo migliore è trasferire il pesce dal freezer al frigorifero e lasciarlo scongelare con la dovuta calma. In alternativa, si può usare il microonde con la funzione dedicata o cuocerlo direttamente da congelato, se la ricetta lo consente.

Al contrario, per evitare proliferazioni batteriche, è sconsigliato lo scongelamento a temperatura ambiente.