CONSIGLI 10 OTTOBRE 2025

Contaminazione da mercurio: quali pesci ne hanno di più  

Mangiare pesce fa bene, si sa. L’alimento è quasi in cima alla piramide alimentare. Non a caso è una delle prime raccomandazioni di ogni dieta equilibrata: fonte preziosa di proteine magre e grassi buoni come gli omega-3. Eppure, dietro questa reputazione salutare si nasconde un rischio spesso ignorato: quello del mercurio. Questo metallo pesante, presente in quantità crescenti nei mari a causa dell’inquinamento, può accumularsi nei tessuti dei pesci e, di conseguenza, entrare nella nostra alimentazione. L’assunzione di mercurio provoca delle conseguenza, molto spiacevoli, soprattutto per bambini e donne in gravidanza.

I pesci con più mercurio

Non è la freschezza né la provenienza del pesce a determinare il suo livello di sicurezza, ma la posizione che occupa nella catena alimentare. Più un pesce è longevo e si nutre di altri pesci, maggiore sarà la quantità di mercurio che accumula nel suo corpo attraverso un processo chiamato bioaccumulazione. In pratica, i predatori di grandi dimensioni diventano dei veri e propri serbatoi di metilmercurio.

Tra le specie più a rischio spicca il pesce spada, amato per la sua carne saporita ma tristemente noto per la sua alta concentrazione di mercurio, che può superare anche i 3 ppm — ben oltre i limiti considerati sicuri. Anche lo squalo, simbolo dei mari tropicali, è uno dei campioni di contaminazione: il suo ruolo da predatore, in cima alla piramide alimentare sottomarina, e la lunga vita lo rendono particolarmente vulnerabile all’accumulo di metalli pesanti.

Un caso meno conosciuto, ma ancora più preoccupante, è quello del malacanthidae del Golfo del Messico, una specie poco diffusa sulle nostre tavole ma che può contenere quantità record di mercurio, persino superiori a quelle del pesce spada. Seguono poi due pesci molto più comuni: lo sgombro reale, spesso considerato una scelta “sana”, ma che in realtà può nascondere livelli elevati di contaminazione, e il tonno. In particolare, il tonno rosso o tonno blu, per via della sua mole e della dieta a base di altri pesci, tende ad accumulare metalli in quantità preoccupanti.

Questo non significa dover rinunciarvi del tutto, ma piuttosto consumarli con moderazione e alternarli a specie più sicure come salmone, acciughe e sardine, che vivono meno a lungo e si nutrono di plancton, riducendo così il rischio di accumulo.

Come riconoscere i segnali della contaminazione

Il mercurio non si elimina facilmente dall’organismo e tende a depositarsi nei tessuti nel tempo. I sintomi di un’intossicazione possono variare a seconda della quantità assunta e della frequenza con cui si consumano pesci contaminati. Nei casi più gravi, cioè in seguito a esposizioni acute, i segnali arrivano rapidamente e sono piuttosto violenti: nausea, vomito, dolori addominali intensi e diarrea, accompagnati da possibili danni ai reni e al sistema circolatorio. In queste situazioni, è indispensabile rivolgersi subito a un medico.

Più insidiosa, invece, è l’esposizione cronica, quella che si manifesta dopo anni di consumo di piccole, ma costanti, dosi di mercurio. I sintomi sono meno evidenti ma progressivi: stanchezza persistente, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione, irritabilità e tremori alle mani. Possono comparire anche disturbi visivi o problemi endocrini che rendono difficile individuare subito la causa.

Per questo motivo è importante prestare attenzione non solo a quale pesce si consuma, ma anche a quanto spesso. Infine, è utile ricordare che non esistono metodi casalinghi per “depurare” il pesce dal mercurio: lavarlo o cuocerlo non riduce in alcun modo la presenza del metallo. L’unica vera strategia è quella preventiva.

