È la forma della peste che richiede maggiore attenzione per la possibilità di trasmissione diretta da persona a persona: la peste polmonare è un’infezione provocata dal batterio Yersinia pestis che interessa i polmoni e può evolvere rapidamente. A differenza della forma bubbonica, il contagio può avvenire attraverso le secrezioni respiratorie di una persona infetta. Febbre, mal di testa, debolezza, tosse, difficoltà respiratorie e dolore al torace sono alcuni dei sintomi indicati dall’Istituto Superiore di Sanità. La malattia può essere trattata con antibiotici, ma diagnosi e terapia tempestive sono fondamentali.

Cos’è la peste polmonare e quali sono i sintomi

La peste polmonare è una delle principali forme in cui può manifestarsi l’infezione provocata da Yersinia pestis, il batterio responsabile della peste. In questo caso l’infezione interessa i polmoni e può presentarsi direttamente come forma polmonare primaria oppure svilupparsi come conseguenza dell’evoluzione di altre forme di peste non curate tempestivamente.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, l’incubazione della forma polmonare primaria è breve: generalmente varia da uno a tre giorni. La malattia è caratterizzata da una polmonite acuta e può evolvere rapidamente. Tra i sintomi indicati dall’ISS ci sono febbre, mal di testa e debolezza, ai quali si aggiungono i segnali legati all’interessamento dei polmoni.

Possono quindi comparire respiro corto, dolore toracico e tosse. L’ISS segnala inoltre che la forma polmonare primaria può essere caratterizzata da tosse con emissione di sangue. Si tratta di manifestazioni che, prese singolarmente, possono essere associate anche ad altre patologie respiratorie. Il riconoscimento della malattia non può quindi basarsi esclusivamente sui sintomi e richiede una valutazione medica, soprattutto in presenza di una possibile esposizione.

Per confronto, esistono numerose infezioni capaci di provocare sintomi respiratori anche importanti: abbiamo spiegato, per esempio, quali sono i sintomi e le modalità di trasmissione delle infezioni da coronavirus.

Come si trasmette la peste polmonare

La modalità di trasmissione rappresenta una delle principali differenze rispetto alle altre forme della malattia: la peste bubbonica viene generalmente contratta attraverso la puntura di pulci infette o il contatto di materiale contaminato con lesioni della pelle e, secondo l’ISS, non si trasmette direttamente da persona a persona.

La peste polmonare, invece, può passare da un individuo all’altro attraverso l’aria o gli aerosol emessi dalle persone infette. Sul punto è intervenuto anche Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano. Commentando il caso sotto osservazione in Siberia, l’esperto ha sottolineato che, qualora fosse confermata la peste polmonare, sarebbe proprio la possibilità di trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie in caso di contatto stretto a richiedere particolare attenzione.

Questo non significa però che qualsiasi contatto occasionale determini automaticamente il contagio. Lo stesso Pregliasco ha invitato alla prudenza rispetto agli allarmi legati al caso russo: sulla base delle informazioni disponibili al 5 ottobre, non risultava confermata un’epidemia di peste e non erano emersi casi secondari confermati.

Come si cura la peste polmonare

Nonostante il peso storico e simbolico della peste, oggi l’infezione batterica può essere trattata con antibiotici. Nel caso della forma polmonare, tuttavia, il fattore tempo assume particolare importanza. L’ISS sottolinea che la malattia può peggiorare velocemente e che è essenziale iniziare la terapia antibiotica entro le prime 24 ore dalla comparsa dei sintomi per ridurre il rischio di morte. Tra gli antibiotici citati dall’Istituto figurano streptomicina, gentamicina, tetracicline e cloramfenicolo. La scelta della terapia, naturalmente, spetta ai sanitari. Pregliasco conferma che oggi sono disponibili antibiotici efficaci e sottolinea come la tempestività della diagnosi e del trattamento sia decisiva.

Il principio dell’intervento rapido vale anche per altre infezioni batteriche potenzialmente aggressive. Un caso differente, ma utile per comprendere l’importanza di riconoscere rapidamente un’infezione, è quello del cosiddetto “batterio mangiacarne” Vibrio vulnificus, del quale abbiamo approfondito sintomi e rischi.

Perché la peste polmonare è considerata particolarmente pericolosa

A rendere questa forma particolarmente delicata sono quindi soprattutto la rapidità con cui può evolvere e la possibilità di trasmissione interumana. L’ISS indica inoltre che non è attualmente disponibile un vaccino contro la peste e insiste sull’importanza di riconoscere rapidamente la malattia e intervenire nelle prime ore dalla comparsa dei sintomi. Questo non significa però che la peste polmonare debba essere interpretata come una malattia inevitabilmente letale o come il segnale dell’inizio di una nuova epidemia. È una patologia grave, ma causata da un batterio contro il quale esistono trattamenti antibiotici. Come ha sintetizzato Pregliasco parlando delle notizie provenienti dalla Siberia, episodi sospetti richiedono sorveglianza e attenzione, ma anche la capacità di distinguere ciò che è stato accertato dalle ipotesi ancora da confermare.