La prima volta che l’uomo è andato sulla luna è stato il 20 luglio 1969 con il famoso Neil Armstrong, comandante dell’Apollo 11, che mise i piedi sulla suoerficie del nostro satellite. Nel 1972 Eugene Cernan fu l’ultima persona a fare questo tipo di passeggiata. Da allora, nessun essere umano ha più camminato sulla Luna. Ora la Nasa è tornata a interessarsi a questo tipo di spedizioni e ha deciso di costruire una base fissa sul satellite.

Il piano Nasa per costruire una base sulla Nasa

La Nasa vuole investire oltre 30 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi sette anni per edificare una base nei pressi del Polo Sud della Luna, completa di moduli abitativi, rover pressurizzati e impianti di alimentazione nucleare.

L’annuncio è stato dato da Jared Isaacman, amministratore della NASA, durante una serie di incontri con i principali fornitori dell’agenzia presso il quartier generale di Washington.

Isaacman ha spiegato che l’idea sarebbe quella di effettuare due missioni di allunaggio all’anno, con equipaggi che si avvicenderanno sulla superficie lunare per condurre ricerche scientifiche, sperimentare nuove tecnologie e porre le basi logistiche per le future spedizioni su Marte.

Dopo aver rinviato l’allunaggio al 2028 con la missione Artemis IV, la Nasa ha fatto sapere di voler sospendere il progetto “Gateway” per una stazione spaziale nell’orbita lunare, in modo da concentrarsi sulla costruzione di una base lunare e raggiungere l’obiettivo di “una presenza umana duratura sulla Luna”.

In cosa consiste la base sulla Luna

Il termine dei lavori di costruzione della base sulla Luna è previsto entro il 2036. Nella prima fase, aumenterà il ritmo delle attività lunari, con l’invio di rover, strumenti e dimostratori tecnologici, per testare sistemi di mobilità, energia, comunicazioni e navigazione. Sono previsti fino a 30 atterraggi robotici a partire dal 2027 per velocizzare le consegne.

La seconda fase punterà sulla creazione delle prime infrastrutture semi-abitabili e su una logistica regolare. Nella terza fase, la Nasa fornirà le infrastrutture più pesanti necessarie per una presenza umana continua sulla Luna: ciò includerà anche gli Habitat Multiuso dell’Agenzia spaziale italiana. Saranno realizzate anche centrali energetiche nucleari e solari, macchine per la preparazione dei siti costruttivi, una rete di telecomunicazioni in stile cellulare, un sistema di posizionamento GPS lunare e costellazioni di satelliti di osservazione.

“Questo approccio graduale — fatto di apprendimento continuo, riduzione progressiva dei rischi e accumulo di esperienza — è esattamente quello che permise alla Nasa di compiere l’impossibile negli anni Sessanta con il programma Apollo – ha dichiarato Isaacman – ma stavolta l’obiettivo non è piantare una bandiera e tornare a casa. Stavolta vogliamo restare”.

Il programma prevede atterraggi con equipaggio ogni sei mesi, affidati ad almeno due fornitori di servizi di lancio distinti, attualmente sarebbero SpaceX di Elon Musk e BlueOrigin di Jeff Bezos, aprendo la porta anche a nuovi operatori commerciali nel corso degli anni.

La Nasa ha poi ribadito l’impegno a sostenere lo sviluppo di stazioni spaziali commerciali che possano subentrare alla Stazione Spaziale Internazionale, il cui ritiro è programmato attorno al 2030.

L’Agenzia americana proverà inizialmente a collegare i moduli commerciali all’Iss per poi separarli e farli diventare stazioni spaziali autonome. L’obiettivo finale è passare da una gestione diretta a un ruolo di cliente, acquistando servizi da operatori privati, senza interruzioni nella presenza umana statunitense nell’orbita terrestre bassa.