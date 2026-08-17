Un passeggero decisamente insolito è riuscito a salire a bordo di uno Shinkansen, il celebre treno ad alta velocità che si trova in Giappone, provocando un piccolo caos e un ritardo di alcuni minuti. Il protagonista della vicenda è un piccione, entrato all’interno di un convoglio in partenza nella prefettura di Tochigi e diventato rapidamente protagonista di un video che ha fatto il giro del web.

L’episodio è avvenuto il 10 agosto 2026. Secondo la ricostruzione, il volatile è stato individuato all’interno del convoglio, costringendo il personale a intervenire. Il mezzo ha, così, effettuato una fermata d’emergenza alla stazione di Nasushiobara, nella prefettura di Tochigi, per consentire agli addetti di recuperare l’animale.

La caccia al piccione sullo Shinkansen

Le immagini mostrano una scena decisamente fuori dal comune per uno dei sistemi ferroviari più efficienti e puntuali al mondo. Un addetto tenta di raggiungere il piccione con una rete, mentre un altro dipendente, riconoscibile dalla divisa blu, rimuove alcuni bagagli dal portabagagli sopraelevato.

Il volatile, infatti, si sarebbe rifugiato proprio nella zona superiore del vagone. Gli interventi del personale attirano inevitabilmente l’attenzione dei passeggeri: nel video si sentono alcune persone urlare per lo spavento, mentre altre reagiscono alla situazione con risate.

La scena, proprio per la sua natura surreale, ha trasformato un normale viaggio in treno in uno spettacolo improvvisato. Il video mostra gli addetti impegnati a inseguire il piccolo intruso all’interno della carrozza, cercando di evitare di ferirlo e contemporaneamente di riportare la situazione alla normalità.

Dopo una breve “caccia”, il personale è riuscito finalmente a catturare il piccione. L’animale è stato poi portato all’esterno e liberato senza conseguenze. Nessun passeggero è rimasto ferito. L’unica conseguenza concreta dell’inatteso passeggero è stata un ritardo stimato tra gli otto e i dieci minuti. Un evento più unico che raro in Giappone.

Il video diventa virale

A rendere particolarmente curioso l’episodio è stata la diffusione delle immagini sui social e sulle piattaforme online. Il filmato ha attirato l’attenzione proprio perché mostra una situazione rarissima: il personale ferroviario normalmente abituato a gestire procedure rigorose e milioni di passeggeri è alle prese con un animale che non avrebbe dovuto trovarsi a bordo.

La clip è stata rilanciata e commentata da numerosi utenti, trasformando quello che sarebbe stato un semplice inconveniente operativo in una storia virale. A colpire il pubblico è soprattutto il contrasto tra la precisione associata agli Shinkansen e l’imprevedibilità del piccolo volatile.

Questi treni sono infatti diventati nel tempo uno dei simboli dell’efficienza ferroviaria giapponese. Un ritardo di pochi minuti può quindi apparire particolarmente significativo proprio per il contesto nel quale si è verificato.

Una coincidenza curiosa: il Pigeon Day

A rendere ancora più particolare la storia c’è infine una coincidenza. L’invasione del pennuto è avvenuta proprio il 10 agosto, data conosciuta in Giappone come Pigeon Day. La scelta non è casuale: la pronuncia giapponese della data, hachi-gatsu tōka, richiama infatti foneticamente il termine associato al piccione. La giornata viene celebrata in modo leggero con iniziative ed eventi dedicati a questi uccelli.

Così, proprio nel giorno dedicato ai piccioni, uno di loro è riuscito a conquistare un posto molto particolare nella cronaca giapponese: non in una piazza o in un parco, ma a bordo di uno dei treni più famosi e puntuali del mondo. Il risultato è un video tanto insolito quanto innocuo: un piccione, nessun ferito, qualche passeggero spaventato, una squadra di addetti armata di rete e un ritardo di appena una decina di minuti. Abbastanza, però, per trasformare un piccolo incidente ferroviario in uno dei filmati più curiosi della giornata.