Sono stati momenti di grande paura per Pier Silvio Berlusconi, coinvolto mercoledì 10 giugno 2026 in un grave incidente stradale mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. A distanza di poche ore dall’accaduto, l’amministratore delegato di Mediaset e presidente di MFE-MediaForEurope ha rassicurato i propri collaboratori e dipendenti sulle sue condizioni di salute, definendo quanto accaduto una “disavventura” che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Si è mostrato grato e ha dato una forte connotazione spirituale a quanto successo.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

L’occasione in cui Pier Silvio Berlusconi ha raccontato di essere rimasto illeso dopo un incidente che avrebbe potuto avere un esito molto più importante è stata l’evento “Mediaset siamo noi”, organizzato presso il Campus di Cologno Monzese per ricordare il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Sul palco, incalzato da una domanda di Gerry Scotti sul suo stato di salute, l’ad ha risposto con serenità: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”.

Le parole dell’imprenditore hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media, sia per il riferimento alla gravità dell’incidente sia per il tono profondamente personale e riflessivo. Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto che esperienze simili cambiano la prospettiva delle persone: “Quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima”.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive all’incidente, lo scontro sarebbe avvenuto sulla provinciale tra Vimercate e Arcore. L’auto guidata da Pier Silvio Berlusconi sarebbe stata coinvolta in un impatto quasi frontale dopo che un’altra vettura avrebbe invaso la corsia opposta. Nonostante la violenza dell’urto e i danni ingenti riportati dal veicolo, l’amministratore delegato del gruppo televisivo è rimasto praticamente illeso, riportando soltanto lievi ferite. Determinanti sarebbero stati i sistemi di sicurezza dell’automobile, tra cui cinture e airbag.

L’incidente non ha comportato modifiche agli impegni pubblici già programmati. Già il giorno successivo, infatti, il figlio del Cavaliere ha partecipato regolarmente all’evento aziendale dedicato alla memoria del padre.

Il ricordo di Silvio Berlusconi

La serata di Cologno Monzese aveva un forte valore simbolico per il gruppo Mediaset. Il 12 giugno ricorre infatti il terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, fondatore dell’azienda e figura centrale nella storia dell’imprenditoria e della televisione italiana. In questo contesto, le parole di Pier Silvio hanno assunto un significato ancora più intenso.

L’imprenditore ha intrecciato il ricordo familiare con la gratitudine per essere uscito indenne da un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Si è mostrato visibilmente contento e commosso per essere sopravvissuto a un impatto che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi per la salute delle persone coinvolte.

L’evento ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte del mondo dell’informazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Al di là della cronaca, resta il racconto di una paura improvvisa e della consapevolezza, espressa dallo stesso Berlusconi, di essere stato particolarmente fortunato. Un’esperienza che, come ha sottolineato lui stesso, lascia il segno e porta a guardare la vita con occhi diversi.