Pierdavide Carone è un cantautore che si è fatto conoscere nel talent show Amici di Maria De Filippi. Artista di talento, la sua carriera è stata un crescendo di successi fino al ritiro temporaneo dalle scene a causa di una malattia. Nel 2025 è tornato in Tv trionfando nel programma “Ora o mai più”. Cosa sapere sul musicista.

Gli esordi e la partecipazione ad Amici: chi vinse quell’anno

Pierdavide Carone è nato a Roma il 30 giugno 1988 ma è cresciuto in provincia di Taranto. Giovanissimo, a 14 anni, ha iniziato a suonare nella rock band Whiskey & Cedro e, poco prima dell’ingresso ad Amici, nei Terraròss, un gruppo di suonatori della Bassa Murgia. Nel 2007 si è diplomato presso il liceo musicale “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti.

Nel 2009 è entrato a far parte della nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” arrivando terzo ma conquistando il premio della critica giornalistica. Quell’anno a vincere è stata Emma Marrone. Durante il programma Pierdavide si era anche fidanzato con la ballerina Grazia Striano, con la quale era poi andato a convivere a Roma, ma la relazione è finita qualche anno dopo.

Sempre durante il talent Carone ha scritto un libro “I sogni fanno rima. Il primo diario di Amici” ed è stato autore della canzone “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu ha vinto il Festival di Sanremo 2010.

L’album di debutto di Pierdavide, uscito a marzo 2010, “Una canzone pop”, è stato un enorme successo classificandosi al primo posto nella classifica FIMI. Al Wimd Music Awards dello stesso anno il disco d’esordio del cantautore è stato premiato come multiplatino.

L’amicizia con Lucio Dalla e il Festival di Sanremo con “Nani”

Gli anni successivi ad “Amici” sono tutti in salita, tra fine 2010 e inizio 2012 Carone ha pubblicato un secondo album “Distrattamente”, ha scritto la sigla per la fase pomeridiana del talent di Maria De Filippi e ha collaborato con artisti famosi aprendo il concerto di Franco Battiato.

Nel 2012 è stata annunciata la partecipazione di Pierdavide al Festival di Sanremo insieme a Lucio Dalla con “Nanì”. Contemporaneamente è uscito il suo terzo album, “Nanì e altri racconti” prodotto da Lucio Dalla, scomparso, a causa di un infarto, 12 giorni dopo la kermesse musicale al teatro dell’Ariston.

I due si posizionarono quinti e qualche anno fa Carone, durante un’intervista a Rtl, ha ricordato i momenti prima di salire sul palco di Sanremo con un artista come Lucio Dalla: “Avevo paura di rovinare la figura di un artista dalla carriera straordinaria, non tanto del Festival in sé”.

Pierdavide ha anche svelato il messaggio ricevuto dal cantautore bolognese due giorni prima di morire: “Diceva: Non preoccuparti di cosa ti possono dire, tu sei destinato a fare grandi cose nella musica. Fidati, tranquillo e vai avanti”.

Lo stop forzato a causa della salute: che malattia ha avuto

La carriera di Pierdavide Carone ha poi subito una battuta d’arresto a causa di un problema di salute. Nel 2020 a “Vieni da me”, l’artista ha raccontato di essere stato operato per un tumore.

Sulla scoperta della malattia ha detti: “Ero in tournèe con i Dear Jack, eravamo in pieno battage promozionale. Ma una mattina mi sono reso conto che c’era qualcosa di strano nel mio corpo, qualcosa che dovevo approfondire. Ho scoperto che si trattava di un tumore. La prima reazione è stata quella di tornare a casa, mettermi la tuta e andare in palestra. Ho avuto quasi uno scatto di ribellione contro il mio corpo. Ma forse questo tipo di reazione mi ha aiutato ad affrontare questa situazione, oltre alla musica”.

Carone ha seguito un percorso fatto di intervento di rimozione e chemioterapia e oggi la malattia è stata sconfitta. “Grazie al tempismo ho superato tutto bene. Ho scoperto che questo tumore – ha rivelato – era la conseguenza di un problema congenito, che non mi avrebbe impedito di vivere ma per il quale avrò difficoltà ad avere figli. Questo è stato un po’ preoccupante, sono subentrate delle riflessioni particolari che mi accompagneranno in futuro, quando magari sentirò l’esigenza di diventare padre”.

Il ritorno alla musica e la vittoria a “Ora o mai più”

Proprio nel 2020 il cantautore è tornato a fare musica con un singolo “Forza e coraggio!” di cui parte dei proventi sono stati destinati all’ospedale Humanitas di Rozzano in gesto di gratitudine per l’aiuto ricevuto durante la malattia e per la ricerca contro il Covid-19.

L’annonsuccessivo è uscito l’album “Casa” ma il ritorno vero e proprio al successo è stato con la partecipazione di Pierdavide Carone come concorrente del programma “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni.

All’interno dello show il cantautore ha trovato una sua ex collega di Amici, Loredana Errore, oltre a Valerio Scanu che invece aveva partecipato al talent di De Filippi nell’ottava edizione.

A “Ora o mai più” Pierdavide ha ottenuto ottimi risultati artistici e nel gradimento del pubblico, sia con il televoto che durante le votazioni in studio, arrivando a trionfare davanti a tutti gli altri concorrenti. Tra le ragioni della vittoria c’è stata sicuramente la perfetta sintonia con Gigliola Cinquetti dalla prima all’ultima puntata.

La vita privata di Pierdavide Carone

Dal punto di vista sentimentale, Pierdavide Carone è molto riservato e non si sa molto della sua vita privata. L’unico legame noto, anche perché vissuto sotto i riflettori di “Amici”, è appunto quello con la ballerina Grazia Striano.

I due sono stati insieme per quattro anni e la ex, dopo la fine della relazione ha raccontato: “Se siamo rimasti amici? Dopo una storia durata 4 anni, mi sembra eccessivo rimanere amici. Però ci sentiamo spesso. Siamo due persone mature, che hanno capito che la loro relazione era arrivata al capolinea”.