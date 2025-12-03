Arrivano da Kragujevac, in Serbia, le impressionanti immagini del crollo di un tratto di strada e del relativo muro di contenimento sulla via per il locale complesso Center of Excellence. Fortunatamente non si sono registrati morti o feriti.

Il crollo è legato alle forti piogge cadute negli ultimi giorni ma sarebbe emerso che il cantiere, che ha realizzato strada e muro di contenimento, non sarebbe stato autorizzato.

La società che ha aperto il cantiere, la RP Invest 1980, è finita così sotto procedimento penale.