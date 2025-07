Nel 1982, durante un concerto a Des Moines, il frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne morse un pipistrello lanciato sul palco da uno spettatore. L’artista dichiarò in seguito di essere convinto fosse un animale di gomma e fu costretto al ricovero in ospedale, ad una serie di analisi e anche ad un delicato trattamento antirabbico.

La vicenda divenne leggenda, ma anche un ammonimento sull’importanza di sapere cosa fare di fronte a questi animali. Incontrare un pipistrello, magari nel salotto di casa o, peggio ancora, venire morsi dall’animale, è qualcosa che può accadere ed è al centro delle paure di molti di noi.

Pipistrello in casa: niente panico

A differenza delle credenze popolari, i pipistrelli non cercano il contatto con le persone. Se entrano in casa, spesso è per errore. Una finestra lasciata aperta o una grondaia che comunica con la soffitta possono bastare per ricevere la visita inattesa di questo ospite. Iniziamo col dire che i pipistrelli non si attaccano ai capelli, contrariamente a quanto si possa credere.

La prima regola è evitare movimenti bruschi o tentativi di scacciarli con scope o oggetti. Se spaventato, il pipistrello potrebbe perdere il controllo e il suo volo disordinato finirebbe per aumentare il rischio di contatto. Chiudere tutte le porte della stanza e aprire bene una finestra è spesso sufficiente affinché l’animale cerchi l’uscita in autonomia.

Se il pipistrello si posa, si può coprirlo con molta delicatezza con un contenitore (ad esempio una scatola o un bicchiere largo), facendo poi scivolare sotto un foglio rigido per trasportarlo fuori. In questo caso è bene premunirsi utilizzando guanti spessi, per non toccare l’animale a mani nude. In alternativa, si può chiamare la polizia locale o il servizio veterinario ASL, specialmente se l’animale appare ferito o in difficoltà.

Cosa fare se un pipistrello morde

Altra grande paura molto diffusa: il morso del pipistrello. Tale timore nasce probabilmente dall’associazione di questo animale con Dracula. Non a caso il celebre conte originario della Transilvania, si nutriva di sangue umano, mordendo al collo le sue vittime.

Un morso di pipistrello è raro, ma a onor del vero non impossibile. Spesso avviene durante tentativi maldestri di cattura o soccorso. Insomma, si tratta di un incidente, più che di un deliberato attacco da parte dell’animale. Il rischio principale è la trasmissione della rabbia, una malattia virale che può diventare letale per l’uomo. Sebbene la rabbia sia estremamente rara in Italia, alcuni casi in pipistrelli sono stati segnalati negli ultimi anni. Se si sospetta un morso è opportuno lavare la ferita con acqua e sapone per almeno 15 minuti e procedere a disinfettarla. Il passo successivo è recarsi al pronto soccorso o contattare il proprio medico. Se possibile, l’animale dovrebbe essere catturato e consegnato alle autorità sanitarie per le analisi del caso.

Un errore comune è minimizzare il morso, specialmente se piccolo. La saliva del pipistrello può contenere il virus anche in assenza di sintomi visibili. Intervenire rapidamente è l’unica vera protezione.

I pipistrelli come preziosi alleati dell’ecosistema

Nonostante l’aura di mistero che li avvolge, i pipistrelli sono animali fondamentali per l’ecosistema. Insettofagi per eccellenza, possono mangiare fino a 2.000 zanzare in una sola notte. Alcune specie contribuiscono all’impollinazione e alla dispersione dei semi, specialmente nelle regioni tropicali.

Sono animali protetti dalla legge, e ucciderli o danneggiarne i rifugi è un reato. In caso di colonie presenti in soffitte o sottotetti, è consigliabile contattare esperti di fauna selvatica o enti come il WWF per soluzioni non invasive e rispettose degli animali.

