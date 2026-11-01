Una frazione di secondo in cui la presa cede, l’attrito svanisce e la discesa dal palo si trasforma in una rovinosa caduta sul pavimento. È quanto è accaduto in uno studio di pole dance di Saint-Leu-la-Forêt, nel comune della Val-d’Oise, in Francia, e immortalato in un video diventato virale dopo essere stato pubblicato dalla stessa protagonista.

Nelle immagini, la ragazza viene immortalata mentre esegue una sequenza acrobatica attorno al palo durante una lezione. Tutto procede regolarmente finché l’atleta non inizia a calarsi lentamente verso terra. È proprio in quel frangente che le mani perdono aderenza, provocando una caduta improvvisa che ha immediatamente gelato i presenti.

Tra acrobazie e sicurezza: quanto sono frequenti gli infortuni?

Spesso associata a un’immagine di pura grazia e leggerezza, la pole dance richiede in realtà una combinazione estrema di forza, controllo e precisione, esponendo chi la pratica a margini di rischio tutt’altro che trascurabili.

A certificarlo sono diversi studi scientifici internazionali. Una ricerca pubblicata nel 2023 sulla rivista Experimental and Clinical Medicine – basata su un’indagine condotta su un campione di 108 atleti adulti – ha evidenziato che l’87,1% dei praticanti subisce almeno un infortunio all’anno durante gli allenamenti. Di questi, oltre un terzo (il 34,37%) ha ricondotto il trauma proprio a una caduta dal palo. Tuttavia, l’analisi punta il dito soprattutto contro la tecnica: l’esecuzione errata degli esercizi rappresenta infatti la causa principale di infortunio per il 71,87% degli intervistati. Dal punto di vista clinico, l’82,4% dei casi si risolve in lividi, contusioni o traumi ai tessuti molli, mentre le fratture o le fessurazioni ossee interessano l’11,11% del campione.

Un quadro confermato anche da un’indagine australiana pubblicata nel 2022 su Medical Problems of Performing Artists. Monitorando per un anno 66 praticanti distribuiti in 41 scuole, i ricercatori hanno registrato ben 103 infortuni, con una media di circa nove episodi ogni mille ore di pratica. Le aree anatomiche più vulnerabili si sono rivelate la spalla (20,4% dei casi) e la coscia (11,7%).

Video tratto da: IPA / KameraOne