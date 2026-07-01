Poliziotti disarmano malvivente con un drone con magnete: il video

Le nuove frontiere dei droni in ambito di sicurezza: gli agenti della squadra SWAT di Sacramento hanno utilizzato un drone dotato di un magnete per disarmare un sospettato armato di coltello in un’abitazione della California.

Gli agenti di Sacramento hanno fatto volare un drone all’interno di un’abitazione per affrontare un uomo Austin Carter, che era armato. Fortunatamente l’uomo era anche privo di sensi e grazie al potente magnete, il drone è riuscito a prendere il coltello e a volare via. Carter è stato poi rrestato senza incidenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne