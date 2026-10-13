VIDEO
Cerca video
VIRALI 13 OTTOBRE 2026

Poliziotti si travestono da netturbini per incastrare il boss della droga

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Spettacolare operazione antidroga a Bangkok, dove oltre 50 agenti di polizia thailandesi travestiti da netturbini sono entrati a Soi On Nut, quartiere noto per il traffico di droga, con la scusa di un’operazione di pulizia post-alluvione per ingannare le sentinelle che avevano già sventato ogni precedente tentativo di avvicinamento.

In realtà gli agenti erano lì per dare la caccia al presunto boss della droga Somphop – noto come Bang Dum – un sospettato con precedenti penali che vanno dall’omicidio allo stupro e all’aggressione, ricercato per reati legati al traffico di stupefacenti.

Sono state perquisite cinque località lungo Soi On Nut cinque persone arrestate, nove tossicodipendenti identificati e una soffiata ha condotto gli agenti al boss Bang Dum, che era nascosto in una casa in affitto in città.

Durante l’operazione la polizia ha sequestrato 1.644 pillole di metanfetamina, metanfetamina cristallina, veicoli e telefoni utilizzati per il traffico di ketamina.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Poliziotti si travestono da netturbini per incastrare il boss della droga
SUGGERITI
VIRALI
900
DI TENDENZA
Chiudi