Poliziotti si travestono da netturbini per incastrare il boss della droga

Spettacolare operazione antidroga a Bangkok, dove oltre 50 agenti di polizia thailandesi travestiti da netturbini sono entrati a Soi On Nut, quartiere noto per il traffico di droga, con la scusa di un’operazione di pulizia post-alluvione per ingannare le sentinelle che avevano già sventato ogni precedente tentativo di avvicinamento.

In realtà gli agenti erano lì per dare la caccia al presunto boss della droga Somphop – noto come Bang Dum – un sospettato con precedenti penali che vanno dall’omicidio allo stupro e all’aggressione, ricercato per reati legati al traffico di stupefacenti.

Sono state perquisite cinque località lungo Soi On Nut cinque persone arrestate, nove tossicodipendenti identificati e una soffiata ha condotto gli agenti al boss Bang Dum, che era nascosto in una casa in affitto in città.

Durante l’operazione la polizia ha sequestrato 1.644 pillole di metanfetamina, metanfetamina cristallina, veicoli e telefoni utilizzati per il traffico di ketamina.

Video tratto da: IPA / KameraOne