Polpo all'attacco delle macchina fotografica: il video è spettacolare

Arrivano dalle acque indonesiane le spettacolari immagini di un polpo gigante che, incuriosito dalla macchina fotografica di un sub, ha provato a rubarla, afferrandola con tentacoli e ventose.

Satria Petualang, il sub, s’è così ritrovato coinvolto in una sorta di breve gara di tiro alla fune con il polpo, che alla fine ha mollato la presa ed è nuotato via.

“Sono rimasto davvero scioccato: sono quattro anni che mi immergo e non mi era mai successa una cosa del genere – ha raccontato Satria – È andata avanti così per circa 15 minuti in totale. Credo che il polpo si sia sentito un po’ minacciato perché inizialmente non capiva cosa fosse la telecamera”.

Video tratto da: IPA / KameraOne