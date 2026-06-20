Quando iniziano i Mondiali tornano in voga gli animali “veggenti” che sono capaci di prevedere il risultato dei diversi match e addirittura di chi sarà il vincitore dell’intero campionato. Sicuramente tutti conoscono il polpo Paul, ormai diventato famoso per aver azzeccato ben 12 vittorie su 14. Ma, in realtà, c’è chi ha fatto ancora meglio di lui come l’elefante Nelly che detiene il record di 30 previsioni corrette su 33. In un Paese c’è addirittura un intero zoo all’opera per presagire chi trionferà alla World Cup.

Gli animali che predicono i risultati dei Mondiali

Gli animali che predicono i risultati dei mondiali sono più di dieci in tutti il mondo, anche se il più famoso è il polpo Paul. In realtà, prima di lui c’è stata l’elefantessa Nelly, il primo animale con poteri di preveggenza.

L’esemplare riusciva a calciare un pallone in una porta contrassegnata dalla bandiera della squadra vincente e ha iniziato la sua attività di “veggente” nel 2006. Tra le vittorie previste da Nelly ci sono: la Coppa del Mondo 2006, la Coppa del Mondo 2010 e gli Europei 2012. In totale ha previsto correttamente 30 partite su 33. Attualmente è ancora viva e gioca a calcio nella sua casa nel Parco del Serengeti, nel nord della Germania.

Nel 2008 si è affermato il polpo Paul a cui i custodi presentavano due scatole piene di cibo, decorate con le bandiere delle squadre della partita imminente. Quella da cui mangiava per prima veniva considerata la sua previsione. Anche lui ha azzeccato i risultati degli Europei 2008 e della Coppa del Mondo 2010 prevedendo correttamente 12 partite su 14. Nell’ottobre 2010 è morto per cause naturali, pochi mesi dopo che la sua fama è esplosa ai Mondiali.

A Singapore c’è stato il pappagallino Mani che aiutava il suo proprietario in un negozio di cartomanzia a Little India. Usciva dalla sua gabbia e, con il becco, girava una delle due carte contrassegnate da una bandiera. Ha predetto correttamente 5 partite su 7 della Coppa del Mondo 2010. Dovrebbe essere ancora vivo e continuerebbe a scolgere il suo ruolo di cartomante a Sinapore.

In Brasile c’è la versiona brasiliana del polpo Paul, ma si tratta di una tartaruga che fa le sue previsioni mangiando un pesce appeso a una delle due bandiere. Curiosamente, un terzo pesce è attaccato a una palla, a indicare un pareggio. Durante la Coppa del Mondo 2014 ha predetto vittorie a fasi alterne.

Al museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, nel 2018, il gatto Achille, bianco e sordo il cui lavoro principale era catturare topi, è stato ingaggiato per predire le vittorie di ogni partita della Coppa del Mondo di quell’anno. Gli venivano poste davanti due ciotole di cibo contrassegnate da bandierine, e la sua previsione si basava su quale delle due avesse mangiato. Avrebbe azzeccato quasi il 90% dei pronostici.

In Giappone, invece, le previsioni della Coppa del Mondo 2018 sono state affidate al polpo Rubio che ha predetto con successo il 100% dei math della fase a gironi, mentre in Inghilterra c’è stato il maialino nano Marcus che presagì il trionfo del suo paese.

Nel 2021 si è affermato Yashoda il successore spirituale di Nelly allo zoo di Hagenbeck ad Amburgo. Ha annusato e ha estratto la bandierina vincente da una scatola (il pareggio era indicato dall’estrazione simultanea di entrambe le bandierine) agli Europei pronosticando correttamente la vittoria della Francia sulla Germania, la vittoria della Germania sul Portogallo e il pareggio tra Germania e Ungheria.

Nel 2022 Camilla il cammello ha previsto correttamente la vittoria dell’Inghilterra contro l’Iran nella fase a gironi della Coppa del Mondo, mentre a Tokyo la lontra Tayio ha previsto correttamente la famosa vittoria del Giappone contro la Germania.

Durante gli europei 2024 l’elefante Bubi ha previsto correttamente la vittoria della Germania contro la Scozia all’esordio e Walter l’Orango quella della Spagna sulla Germania nei quarti di finale.

Lo zoo che predice i Mondiali

In Messico, invece, c’è un intero zoo che predice i risultati delle partite non solo dei Mondiali. Agli animali dello zoo di Guadalajara vengono dati degli oggetti con cui giocare, decorati con i simboli delle diverse nazioni partecipanti al torneo.

Le cose che scelgono di annusare o calciare vengono poi usate per prevedere chi vincerà ogni partita.

Riguardo ai mondiali 2026, Chencha, il gorilla di 39 anni, sembra piuttosto certo che l’Uruguay batterà la Spagna il 27 giugno. Muluk, un puma di 14 anni, scommette sulla Repubblica Ceca nella partita contro la Corea del Sud.

Due capibara pensano che il Messico, paese ospitante, potrebbe arrivare fino in fondo.