Dal 1° maggio 2026 il modo in cui gli italiani inviano e ricevono la posta cambierà in modo significativo. Con l’entrata in vigore delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026, Poste Italiane avvia una riorganizzazione del Servizio Universale destinata a incidere sulle abitudini quotidiane di cittadini e imprese. Non si tratta di una rivoluzione improvvisa, ma di un processo già in atto da anni, legato al calo costante della corrispondenza tradizionale e alla crescita delle spedizioni legate all’e-commerce.

Quali servizi spariranno dal 1° maggio 2026

Le modifiche più evidenti riguardano alcuni servizi storici che, a partire dal 1° maggio 2026, non rientreranno più nel perimetro del Servizio Universale. Il caso più emblematico è quello della posta prioritaria, che esce dal sistema regolato dallo Stato. Questo significa che non sarà più soggetta a tariffe calmierate né a tempi di consegna garantiti. Il servizio continuerà a esistere, ma sarà gestito secondo logiche di mercato, con prezzi e tempistiche variabili.

Anche il servizio di invio di prodotti editoriali, utilizzato per spedire libri, riviste e periodici, subirà una riduzione delle agevolazioni. Le condizioni favorevoli che per anni hanno sostenuto il settore editoriale non saranno più parte degli obblighi minimi garantiti. Cambiamenti simili riguardano gli invii transfrontalieri di posta massiva, ovvero le spedizioni verso l’estero di grandi volumi di comunicazioni, come bollette o informative aziendali, che escono dal regime universale.

Infine, anche il Paccocelere Internazionale non sarà più coperto dal sistema di tariffe regolamentate, entrando a pieno titolo nel mercato libero. In sintesi, lo Stato ha scelto di alleggerire il perimetro del Servizio Universale, escludendo quei servizi considerati meno essenziali o troppo onerosi da sostenere.

Cosa prevede il Servizio nuovo Universale

Nonostante i tagli e le modifiche, il Servizio Universale non scompare, ma si trasforma per adattarsi a un contesto profondamente cambiato. Il suo obiettivo resta quello di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivano, l’accesso ai servizi postali a condizioni accessibili. Restano infatti inclusi alcuni servizi fondamentali, a partire dalla posta ordinaria (Posta4), che continuerà a essere garantita anche se con tempi di consegna più lunghi, fino a cinque giorni lavorativi.

Rimangono centrali anche le raccomandate e le assicurate, considerate essenziali per il loro valore legale, così come la spedizione di pacchi standard fino a 20 kg. Ed è proprio sui pacchi che si concentra gran parte della trasformazione: con l’aumento degli acquisti online, le spedizioni sono cresciute in modo esponenziale, arrivando a rappresentare una quota sempre più rilevante dell’attività di Poste.

Questa evoluzione è anche una risposta a una crisi strutturale: il volume delle lettere è in costante diminuzione e il sistema tradizionale non è più sostenibile economicamente. Per questo motivo, il nuovo contratto di programma, valido fino al 2036, punta a riequilibrare il servizio, mantenendo le prestazioni essenziali e lasciando maggiore libertà su quelle meno strategiche.